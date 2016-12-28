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MONALİSA GÜZELLİK MERKEZİ

By on Aralık 28, 2016
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Monalisa Güzellik Merkezi seçkin davetlilerin hazır bulunduğu bir organizasyonla hizmete girdi. İşletme sahibi Sinem Çelebi hizmete yeni açtığı güzellik merkezinin heyecanını yaşarken hijyene ve kaliteye önem verdiklerini bu yüzden ürün seçiminde çok titiz davrandıklarını belirterek tüm Karşıyakalı hanımları beklediğini dile getirdi.

MedicalPark Hast. karşısı – Parkmandalin Apt. K:3 D:12 
Tel: 0232 999 18 41 – 0539 700 41 89

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Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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