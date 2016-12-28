MONALİSA GÜZELLİK MERKEZİ

Monalisa Güzellik Merkezi seçkin davetlilerin hazır bulunduğu bir organizasyonla hizmete girdi. İşletme sahibi Sinem Çelebi hizmete yeni açtığı güzellik merkezinin heyecanını yaşarken hijyene ve kaliteye önem verdiklerini bu yüzden ürün seçiminde çok titiz davrandıklarını belirterek tüm Karşıyakalı hanımları beklediğini dile getirdi.
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