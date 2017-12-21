GİRİT USULÜ LEZZETLER İSTİFNO MEZE’DE

İstifno otu Cunda’da balık lokantalarında sofraya yemekten önce gelen bir iştah açıcıdır. Ege’liyseniz bir yerlerden tanıdık gelir bu isim… Ege demişken söylemeden geçemeyeceğiz; İstifno Meze, mutfakta sadece Ayvalık Cunda adasındaki bahçesinden elde ettiği Sızma Zeytinyağını kullanmaktadır. Zeytinyağımızın tadımına da mutlaka bekleriz..

Yeni nesil meze dükkanı; Sadece meze alıp gideceğiniz değil, günün koşturmacasına jazz müzik eşliğinde bir kahve molası da verebileceğiniz bir yer İstifnomeze..

Özel günlerinizde; Misafirlerinize hazırlayacağınız eşsiz sofraların unutulmayacak tatlarını İstifno Meze sizin için özenle hazırlayacaktır. Evde yapacağınız kutlamalarda sofranızı güvenle İstifno Meze’ye emanet edebilirsiniz.. Toplantı ve etkinlik için İstifno Meze CATERING hizmeti vermektedir.

Şefimiz üniversite mezunu, işinin profesyoneli

Fava, Köz Patlıcan, Humus, Haydari, Barbunya Pilaki, Yoğurtlu-Cevizli Havuç Salatası, Cibes ve Turp Otu haşlama, Taze Fasulye, Şakşuka, Mücver, Kadınbudu köfte, fırında Girit usulü Kabak, Fırında Biber-Kabak Dolması, Yaprak Sarması, Mercimek Köftesi, İçli Köfte, Lor dolgulu Kapya, Patates Salatası, İç Baklalı Enginar, Kuru Börülce salatası, Yoğurtlu Patlıcan salatası, Taze Börülce salatası, Portakallı Kereviz, Kızartma, Gül Sultan, Ispanak Borani, Pancar salatası, Ekşili Sıyırma, Mandalinalı Yer Elması, Köpoğlu, Barbunya ezme gibi 40 çeşit mezenin yanı sıra Börek ve Kurabiye çeşitlerimizi de sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz..

Adres: Yalı mah. 6433 sok. No.4/A Atakent-Karşıyaka

Tel: 0232 999 66 89 instagram@istifnomeze facebook@istifnomeze