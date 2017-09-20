YENİ SEZONDA YENİ LEZZETLER PİZZA RUCOLA’DA

Fince ve İtalyanca Roka anlamına gelen Rucola; Finlandiya’daki 4 şubesiyle çok beğenilen ve tercih edilen oldukça ünlü bir marka.

Finlandiya’daki 12 yıllık tecrübe ve başarının ardından İzmir’de de lezzet tutkunlarına lezzetli pizzalar sunmaya devam ediyor… Üstelik ailecek işletilen mekânda, Pizza Rucola’nın kurucusu ve baş ustası mutfağın başında.

Pizza Rucola yeni ürünleriyle karşınızda….

Menüye yeni eklenen Otlu Pizza ve Dana Bacon kısa sürede Pizza Rucola’nın en sevilenleri arasına girmeyi başarmış durumda.

Taze ıspanakların lezzet verdiği, içinde domates sos, mozarella, siyah zeytin, cherry domates, mısır ve pesto sos olan Otlu Pizza; her gün taze ıspanakla yapıldığı için oldukça sağlıklı ve harika lezzeti ile çok tercih ediliyor.

%100 Dana Bacon kullanılan, içinde domates sos, mozarella, füme dana bacon, kırmızı soğan ve BBQ sos olan bir diğer yeni ürün de Dana Bacon…

Pizza Rucola size gerçekten en iyi ürünleri sunmak için çok gayret gösteriyor, Finlandiya’dan özel getirilen unlar, burada özel bir karışımla pizza hamuruna dönüşüyor ve elle açılan pizzanızı afiyetle yiyorsunuz. İçinde kullanılan malzemeler de tek tek kalite kontrolden geçip, tadı biraz da olsun beğenilmeyen ürünler geri iade ediliyor.

Lezzet ve titizlik konusunda çok özen gösterilen bir işletmenin bu kadar çok sevilip tercih edilmesinin tesadüf olmadığını da Pizza Rucola bize kanıtlıyor. Bahçesini genişleten Pizza Rucola’da yeni pizzaların tadına bakmak için acele edin…

Kitap okumayı sevenler Pizza Rucola’dan ayrılamıyor.

Pizza Rucola’nın bir duvarı tamamen kitaplara ayrılmış güzel bir kütüphaneyle çevrilmiş. Rahat koltuklarda gününüzü kitap okuyarak geçirebilecek ve acıktığınızda pizzanızı da fırından çıktığı gibi yiyebileceksiniz. Çok çeşitli menünün tüm pizzalarını denemek için güzel de bir bahaneniz olmuş olacak…

Geniş ve ferah bahçenin keyfini butik tatlı pizzaları kahve eşliğinde yiyerek çıkarabileceğinizi unutmayın. Ağızda dağılan ince hamur pizzalar size eşsiz bir pizza lezzeti sunacak.

Bestekar Sadi Hoşses Sokak No: 42/A Bostanlı – İzmir

info@pizzarucola.com – www.pizzarucola.com.tr

0850 279 7936