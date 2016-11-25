Uluoğlu Mavişehirlilerle buluştu

Uluoğlu’nun baklava ve pastacılık konusundaki hünerlerini ve lezzetlerini henüz keşfetmemiş olanlar için harika bir haber…

Caher Dudayev Bulvarı Atakent Mavişehir kavşağında hizmet vermeye başlayan Uluoğlu Baklava ve Pasta; 6. şubesini Mavişehirlilere sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

15 yıldır kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden hizmet veren Uluoğlu; doğum günü, organizasyon, düğün, nişan ve özel günleriniz için siparişler de alıyor.

Mutfağındaki titizliği, güleryüzlü servisi ve ürünlerinin kalitesi ile lezzet tutkunlarından herzaman tam not alan Uluoğlu Mavişehirlilerin en uğrak yeri olmaya hazırlanıyor.

Pastalarının kremaları ve kullanılan kaliteli malzemelerde lezzet konusunda çıtayı oldukça yüksek tutan Uluoğlu sizi yeni adresine bekliyor.

Caher Dudayev Blv. No:93/A Atakent

Tel: 0(232) 336 35 27