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ULUOĞLU MAVİŞEHİR’E DAHA YAKIN

By on Ekim 26, 2016
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Uluoğlu’nun baklava ve pastacılık konusundaki hünerlerini ve lezzetlerini henüz keşfetmemiş olanlar için harika bir haber…

Caher Dudayev Bulvarı Atakent Mavişehir kavşağında hizmet vermeye başlayan Uluoğlu Baklava ve Pasta; 6. şubesini Mavişehirlilere sunmanın mutluluğunu yaşıyor. 15 yıldır kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden hizmet veren Uluoğlu; doğum günü, organizasyon, düğün, nişan ve özel günleriniz için siparişler de alıyor.

Pastalarının kremaları ve kullanılan kaliteli malzemelerde lezzet konusunda çıtayı oldukça yüksek tutan Uluoğlu sizi yeni adresine bekliyor.

Caher Dudayev Blv. No:93/A Atakent Tel: 0(232) 336 35 27

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Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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