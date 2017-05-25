PİZZA RUCOLA’DAN ÖZEL BİR LEZZET; JÄTTİ PİZZA

Uzun yıllardır işini büyük bir başarıyla yapan Levent Kerimoğlu, elde açılan ve hamuru bir gün dinlendirilmiş günlük hazırlanan pizzalarını denemeye davet ediyor. Özel lezzet tutkunları için ise sadece Pazartesi ve Çarşamba günleri hazırlanan Jätti Pizza ile gönülleri fethediyor.

Pizzayı pizza yapan şey kuşkusuz hamurudur… Bu yüzden de en güzel pizzayı ancak butik pizzacılarda yiyebilirsiniz… Pizza hamuru konusunda Pizza Rucola’nın ünlü şefi Levent Kerimoğlu bize çok ince bilgiler aktardı.

Neden ince dediğimi yazıyı okuyunca anlayacaksınız ama Levent Kerimoğlu gerçekten işine çok saygılı, bağlı ve hiçbir egosu olmayan bir şef. İnsanların yedikleri şeyin iyi olup olmadığını öğrenmeleri gerektiğini savunuyor.

Levent Kerimoğlu konuyu bize şöyle özetliyor; Pizza Rucola’da pizza hamurları elde açılıyor. Hamurun sosla birlikte malzemeyi de içine alıp emmesi ortaya eşsiz bir lezzet çıkarıyor. Merdane ve makine ile açılan hamur buna izin vermiyor. Lezzetli pizza yemek istiyorsanız, hamurun kesinlikle elde açılması lazım.

Pizza Rucola’da hamur açma makinesi yoktur mesela, hatta dükkanda merdane de bulamazsınız. Bizimle çalışmaya başlayan 15 yıldır bu işin içinde olan ustalarımız merdane olmadığını öğrendiklerinde çok şaşırmışlardı. Ama Pizza Rucola’nın iyi pizza yemek isteyenlerin vazgeçemedikleri bir yer olmasının en önemli detaylarından biridir bu bahsettiğim şey.

Pizza’nın her aşaması bana göre ayrı bir sanat; hamuru açmak ayrı, sosunun kıvamı ayrı, pişirmesi de ayrı bir sanat.

Bizim dünyada eşi benzeri olmayan bir yemek kültürümüz var. Mutfağımız çok zengin. Damak zevki oldukça gelişmiş bir ülkeyiz. Ben Avrupa’nın yaklaşık %85’ini gezdim. Benim kendi yaptığım hamurum ve sosum olması gerektiği gibi hazırlanıyor.

İyi pizza yemek isteyen herkesi, bizi test etmeleri için Pizza Rucola’ya davet ediyorum.

JÄTTİ PİZZA

Biraz da Jätti Pizza’dan bahsetmek istiyorum. Jätti Fince’de XXL yani en büyük boy anlamına geliyor. Orta pizza hamurunu biz aile boyu gibi açıyoruz. Yufka ekmeği gibi incecik açılıyor. Hamuru kaldırıp baktığınızda arkasını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Malzemeleri serpme kullanıyoruz. Malzeme ile sos ve hamur birleştiğinde ortaya çok hafif bir pizza çıkıyor. Pizza büyüyor fakat orta boya konulan kadar malzeme koyuyoruz. Serpmenin özelliği de bu aslında. Bu özel pizzayı her zaman yapamıyoruz çünkü sadece ben hazırlayabiliyorum. Finlandiya’da 1386 tane pizzacı arasında ilk 11’in içindeydim. Deneyip hamuru açabilen oldu ama tezgahtan kaldıramadılar. El becerisi gerektiren bir iş. Jätti pizza, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 18:00-22:00 arasında bulabileceğiniz paket servisi mümkün olmayan özel bir ürün. Bu özel lezzeti tatmak isteyenleri haftanın iki günü Pizza Rucola’ya bekliyoruz.

Bestekar Sadi Hoşses Sokak No: 42/A Bostanlı – İzmir

info@pizzarucola.com

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