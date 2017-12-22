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KIRKTAT BAKLAVACIBAŞI

By on Aralık 22, 2017

Ürünlerimizin tamamında sade yağ ve yüzde yüz doğal şeker kullanılmaktadır. Bütün ürünlerimiz günlük ve tazedir.

Karşıyaka Şube: Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 – B    Tel: 0(232) 364 74 74
Atakent Şube: 6418 sok No: 145/A    Tel: 0(232) 330 74 77
Çiğli Şube: 8022 /1 Sk. No:8/1    Tel: 0(232) 376 97 50
Urla Şube: Nur Dikmen Cad. Yeraltı Mah. No: 4/A ikinci bölüm Urla    Tel: 0(232) 754 40 33
Girne Şube: Girne Bulvarı 195/C

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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