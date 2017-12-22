KIRKTAT BAKLAVACIBAŞI

Ürünlerimizin tamamında sade yağ ve yüzde yüz doğal şeker kullanılmaktadır. Bütün ürünlerimiz günlük ve tazedir.
Karşıyaka Şube: Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 – B Tel: 0(232) 364 74 74
Atakent Şube: 6418 sok No: 145/A Tel: 0(232) 330 74 77
Çiğli Şube: 8022 /1 Sk. No:8/1 Tel: 0(232) 376 97 50
Urla Şube: Nur Dikmen Cad. Yeraltı Mah. No: 4/A ikinci bölüm Urla Tel: 0(232) 754 40 33
Girne Şube: Girne Bulvarı 195/C
Denizden ve güneşten kuruyan cildinizi banyoda sabun kullanarak daha da kurutmayın. Sabun yerine nemlendirici içeren vücut şampunlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca günde en az bir defa vücut tipinize uygun bir...
Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın...
BN Deco Bostanlı’da yeni açılan büyülü bir mağaza. İçeri girdiğinizde sizi karşılayan özel tasarım ürünlerle kendinizi masal diyarında gibi hissedeceksiniz. BN Deco’da sadece çocuklarınız için değil eviniz için de birbirinden...
Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın...
Hera Atelier Stone yaklaşık 15 senedir İstanbul’da ve daha sonra Alaçatı’da açtığı mağazası ile hizmet veriyor. Atölye özelliği olan firma, takı ve tasarımda uzmanlaşmış tasarımcı kadrosu ile değerli taşların...
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