BURGER REPUBLIC ATAKENT’DE

Menüsü Travel and Gourmets Dergisi ve 3 ayrı şef tarafından özel olarak hazırlanan Burger Republic Atakent’te lezzet tutkunlarına merhaba dedi.

En büyük özelliği tamamen katkısız dana etinden hazırlanan ev yapımı köfteleri ve kendilerinin yaptığı yumuşacık ekmekler.

14 farklı gurme hamburger çeşidini bulabileceğiniz Burger Republic’te, görsel bir şölen sunan atıştırmalıkları ve hot dogları da mutlaka denemelisiniz. Menüde yer alan farklı ülkelere ait hamburger çeşitleri, herkesi benzersiz bir lezzet yolculuğuna sürükleyecek.

Önce göze sonra damağınıza hitap eden hamburgerlerin üzerine “nutella bombası” vazgeçilmeziniz olacak.

Türkiye’de ilk

Crazy milk shake ile daha önce benzerine rastlamadığınız bir deneyim yaşayacaksınız. Adından da anlaşılacağı gibi bu çılgın lezzet aklınızı başınızdan alacak.

Paket servis hizmeti çok yakında

Bu eşsiz lezzetleri ev ortamınızda yemek istiyorsanız, Burger Republic çok yakında paket servis hizmeti vereceğinin müjdesini veriyor.

Günün her saatini keyifle geçirin

Sadece yemek için değil kaliteli müzik eşliğinde, keyifli bir ortamda lezzetli içecekler içmek isterseniz Burger Republic sizleri bekliyor.

Adres: Caher Dudayev Blv.

No: 120/A Atakent – Karşıyaka

Tel: 0232 290 20 20

instagram: burgerrepublictr

facebook: burger republic türkiye