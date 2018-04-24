Güzel İzmir’in güzel insanları her zaman çevreye, doğaya ve hayvanlara duyarlıdırlar, merhametlidirler. Sokaklarda sıkça karşılaşırız su ve mama kaplarıyla. Son derece mutlu eden bir görüntüdür bu. Artık İzmir’in hayvan dostu yepyeni bir mekanı oldu. Gelirini sokaktaki hayvan dostlarımızla paylaşan hayvansever bir cafe. Üstelik burada evcil hayvanlarınız için gereken her şeyi bulabiliyorsunuz. Minderler, mama kapları, birbirinden farklı köpek kıyafetleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok şey…

Casper Pet Store & Cafe, ismini mekanın sevimli ev sahibi Casper’dan alıyor. Casper bembeyaz tüylü, sevimli mi sevimli bir köpek.

Tüm patili dostlarına kapıları açık olan Casper Pet Store & Cafe’de keyif dolu saatler geçirebilirsiniz. Beraber gideceğiniz patili dostunuz olmasa bile, burada içtiğiniz bir kahve ile sokaktaki hayvan dostlarınıza yardım etmiş oluyorsunuz. Bunun için bile gidilmeye değer.

Adres: Bostanlı Mah. 2014 Sokak No:5/A Karşıyaka – İZMİR

Tel: 0533 164 61 99 Instagram: casperpetstorecafe