Bostanlı’da 3 yıldır hizmet veren ve İzmirlilerin uğrak yeri haline gelen, sanatla dolu, nezih ve sıcacık bir mekan. B&Muppet’ın sahibi Birsen Ülkü, Mavişehir Dergisi okurlarına kendisini ve mekanını anlattı.

Birsen Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben yıllardır İzmir’de yaşıyorum. Aslen Salihliliyim. Bu sektöre 3 yıl önce girdim. Zevkli, eğlenceli bir iş. Daha önce kamu kurumlarında ve özel bir bankada çalışmıştım. Hep hayal ederdim kendi işim olsun diye. Şimdi o hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnsanlarla iletişimi seviyorum, insanları seviyorum. Müşteri profilimiz de çok güzel olduğu için daha da zevkle ve eğlenerek yapıyorum işimi.

Genç bir müşteri profilimiz var, hepsi hayat dolu. Onlarla sohbet ederek, eğlenerek çalışıyoruz. Böylece isteklerine de daha kolay cevap verebiliyoruz. Burada kendi mekanları gibi rahat etmelerini sağlıyoruz ve bence en önemli nokta bu.

Rock, cazz ve blues tarzı müzik dinlemeyi seven herkesi bekliyoruz. Harika bir yaz geçirdik. Canlı müzik performanslarını dinleyen herkes buradan çok mutlu ayrıldı. Kışın da devam edeceğiz. Bu kış haftada 3 ya da 4 kez canlı müziğe yer vermeyi düşünüyoruz. Müzik gruplarımız çok kaliteli ve çok başarılılar.

Peki canlı müzik performansı hangi saatler arasında oluyor?

20:45 – 23:50 arası. Etrafımızdaki apartman sakinlerini düşünerek 00.00’dan önce bitiyoruz.

Sizce İzmirlilerin eğlence hayatından beklentileri neler?

İzmirliler kültürel anlamda, sosyal anlamda çok aktif insanlar. Çok enerjik, yaşam dolu insanlar. Yani İzmirlilerin isteklerine cevap verebilmek için gerçekten kaliteli bir hizmet sunmak gerekiyor. Elbette herkesi tam anlamıyla memnun edemeyebiliriz ama memnuniyetsizliği minimuma indirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Aslında İzmirlilerin sosyal anlamda yüksek zekaya sahip olması bize de bir nevi beyin jimnastiği yaptırmış oluyor 🙂 “şu grubu beğenirler mi?” “şu programı beğenirler mi?” diye beynimizi zorlayarak güzel şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuzu da düşünuyorum. Zaten müşterilerimiz bunu dile getiriyorlar “Çok güzeldi bu akşam müzik” gibi cümlelerle bizlere memnuniyetlerini aktarıyorlar. Tabii bu da bize haz veriyor, bizi mutlu ediyor.

İzmirlilere hizmet vermekten ve İzmir’de çalışmaktan çok keyif alıyorum.

Her zaman söylediğim bir cümle var; “Türkiye’nin en güzel yeri İzmir, İzmir’in en güzel yeri Karşıyaka, Karşıyaka’nın en güzel yeri Bostanlı, Bostanlı’nın en güzel yeri Muppet.

Gündüz saatlerinde açık mısınız? Kahvaltı veya öğlen yemeği hizmeti veriyor musunuz?

Aslında bir ara bunu planladık ama şöyle ki bu sektörde en zor şey personel çalıştırmak. Yaz geldiğinde yazlıklara gidiyorlar. Kışın harçlıklarını biriktirip işi bırakıyorlar. Biz kurumsal bir yer gibi çalışıyoruz. Bütün personellerimizin sigortasını eksiksiz yatırırız. Kusursuza yakın bir hizmet vermeyi hedeflediğimiz için yalnızca akşamları program yapmayı tercih ettik. Çünkü bahsettiğim gibi şu an gündüz için bir ekip oluşturmakta zorlanabileceğimizi düşünüyoruz ve bu hayalimizi erteliyoruz. Ama ileride neden olmasın? Mekanımız çok güzel, manzarası çok güzel. Denize çok yakın. Bostanlı iskelesinin karşısında. Tramvay önümüzden geçiyor. Ulaşımı kolay. Kısaca Bostanlı’nın en güzel yerlerinden birindeyiz.

Ben bu sektörde daha çok yeniyim ama 3 yılda çok şeyler başardığıma inanıyorum. Kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Ben ilk önce tek başıma başlamıştım ama zamanla zorlandığımı fark ettim. Çünkü hiç bilmediğim bir sektör. Ama sanatı çok iyi biliyorum, sanata çok düşkünüm. Müzik, resim, tiyatro, sinema çok sevdiğim sanat dalları. Bu yüzden de burada işimi keyif alarak yapıyorum. Arkadaşlarım bana “geç saatlere kadar çalışmaktan hiç mi yorulmuyorsun?” diye soruyorlar.İnanın ben 08.00 – 17.00 çalışırken daha çok yoruluyordum. Şu an içinde bulunduğum ortam o kadar keyifli ki; gençlerin cıvıl cıvıl olması, herkesin bana “Birsen Abla” diye ismimle hitap etmesi çok hoşuma gidiyor. Bu durum bir aile olduğumuzu gösteriyor. Müşterilerimizin burada kendilerini rahat ve güvende hissetmesi bizim için en önemli şey.

İnsanların istekleri ve hissettikleri benim için son derece önemli. “işte bir yer açtık burada para kazanalım, karnımızı doyuralım” gibi bir düşüncemiz asla yok. Burada sanat var, paylaşım var, mutluluk var. Sanat her şeyle bir bütündür. Görsellik, düşünme gücü hepsi bir arada.

3 yıl içinde 2 kez tadilat yaptırdık. Çünkü insanlara saygı duyuyoruz. Buraya geldiklerinde neyi beğendiririz, nasıl istekleri var, nasıl fark yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Bu yaz yeni bir konsept yaptık. Biz çok beğendik, umarım herkes beğenir. Umarım yazımızı okuyanlar da gelip görürler ve onlar da beğenirler. Yenilik her zaman iyidir. Ayrıca maç yayınları da yapıyoruz. Sadece sanata değil spora da önem veriyoruz. Sanatın ve sporun bir arada olduğu B&Muppet’a herkesi bekliyoruz.

Adres: Cemal Gürsel Caddesi No:472/1 Bostanlı İzmir

Rezervasyon: 0537 253 46 97

0532 242 43 75

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instagram: bmuppet