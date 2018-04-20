BİR PİZZADAN DAHA FAZLASI! PIZZA & MORE

Kesinlikle bir pizzadan daha fazlası! Hala gitmediyseniz, gerçek pizzanın tadını kaçırıyorsunuz demektir.

Pizza and More, açılalı daha çok olmamasına rağmen kalıcı olacağının sinyallerini müşteri memnuniyetiyle fazlasıyla veriyor.

Menüde pizzalar 3 çeşite ayrılıyor; Klasik Pizzalar, Napoli Pizzalar ve Gurme Pizzalar.

Sırf pizzalarıyla değil; tatlı, kahve, salata ve hamburgerleriyle de iddialı olan bu mekanda sizi içeriye çeken bir sıcaklık var. Girişte kullanılan kırmızı renkli özel taş fırın pizzalarının lezzetine yansımış. Her gün katkısız olarak hazırlanan, özel hamurdan yapılan pizzalar 15 dakikada servis ediliyor.

Lezzet ve kaliteyi ön planda tutan Pizza and More, dekorasyonu ile de bir adım öne çıkmayı başarıyor. Estetik dokunuşları duvarlarında hissedebileceğiniz bu işletme, günlük taze tatlıları ve içecekleriyle cafe hizmeti de veriyor. Hizmet saatleri ise 11:00 ile 23:00 arası.

Caher Dudayev Bulvarı No:132/A

Atakent Mah. Karşıyaka – İzmir

Tel: 0(232) 503 06 25 Gsm: 0(530) 528 60 10

www.pizzaandmore.com.tr

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