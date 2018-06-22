ALSANCAK’IN KALBİ LOCO’DA ATIYOR !

Çılgın ve deli anlamına gelen Loco, Alsancak’ın en güzel, en hareketli yerinde gününüzü şahane geçirmeniz için sizi davet ediyor. Burası, isterseniz bir kahve eşliğinde dinlenebileceğiniz, isterseniz birbirinden lezzetli ve zengin menüsünde ana yemeklerden tatlılara kadar birçok ürünü sipariş edebileceğiniz samimi, modern ve popüler bir mekan. Menüsüne eklenen yeni lezzetler daha şimdiden ziyaretçilerinin tutkusu olmayı başardı. Ayrıca doğal ürünler kullanılarak hazırlanan kahvaltılar güne mutlu ve keyifli başlamanızı sağlıyor.

Loco; masanıza getirdiği Hotstone ile size kendi etinizi istediğiniz kıvamda pişirebilme imkanı sunuyor. Bu yağsız ve sağlıklı pişen etleri mutlaka denemenizi, Loco’nun keyifli ortamına kendinizi bırakmanızı tavsiye ediyoruz.

Kültür Mahallesi, Dr. Mustafa Enver Bey Cd. No:20, 35220 Alsancak İzmir

Rez. 0(530) 240 42 22