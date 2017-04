EVCİL DOSTLARIMIZ EMİN ELLERDE

İzmir, Fahrettin Altay Üçkuyular Mahallesi’nde ziyaret ettiğimiz 2015 Nisan ayında açılan Central Animal Veteriner Kliniği’nde bizi enerji dolu bir ekip karşıladı;

Central Animal’ın deneyimli ve uzman ekibi, kliniğin geniş kapsamlı ve profesyonelce yönetiliyor olması çok ilgimizi çekti… Uzm. Vet. Hekim Doruk Babaç ve Uzm. Vet. Hekim Çağdaş İncesu’dan Central Animal Veteriner Kliniği’ni dinledik.

Açılış hikayenizi öğrenebilir miyiz? Bize Central Animal Veteriner Kliniği’nden bahseder misiniz?

Dostluğumuz çok uzun yıllara dayanmakta, Central Animal Veteriner Kliniği; üniversite yıllarında kağıtlara karaladığımız bir hayaldi, daha sonra bu dostluğun yanında güçlerimizi ve birikimlerimizi aynı amaca hizmet edebilmek adına birleştirmeye karar verdik ve 4 yıllık bir alt yapı çalışması sonucunda, bizlerin ve İzmirlilerin hayalini süsleyen Central Animal veteriner kliniğini kurduk.

Kliniğimiz oniki birimden oluşuyor, iki katlı, toplamda 240 m2’lik bir alanda hizmet veriyoruz, iki muayene odasında da acil müdahale ve klinik hizmetleri veriyoruz. Yoğun bakım ve ameliyathane birimlerimizde uygun koşullarda operasyon ve müdahalelerle 7/24 hayvan dostlarımızın yanında oluyoruz. Doğru teşhis ve tedavi amacıyla tam donanımlı laboratuvar ve görüntüleme birimlerimizle tüm hayvanseverlere güvenilir bir ortam yaratmış bulunuyoruz.

Central Animal Veteriner Kliniği’nde kedi ve köpek ayrı olmak üzere; on köpek, on kedi kapasiteli havalandırmalı hospitalizasyon odalarımız da mevcut… Aynı zamanda pet malzemeleri, pet kuaför gibi hizmetlerle de ihtiyaç duyulan her şeyi karşılamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında en önem verdiğimiz konu da kliniğimize gelemeyecek durumda olan hasta ve hasta sahiplerimize yerinde ve vaktinde müdahale edebilmek için pet araçlarımızla hizmet veriyoruz. Kliniğimizde deneyimli, uzman veteriner hekim ve teknik kadromuzla 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz.

