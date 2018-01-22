ARFA IMAGE FOTOĞRAFÇILIK TAM 18 YILDIR BOSTANLI’DA

2000 yılında Bostanlı Şehitler Bulvarı’nda açılan Arfa Image, bahçesinde bulunan havuzda bakımını üstlendiği su kaplumbağaları ile İzmirlilerin sevgisini kazanmış başarılı bir fotoğraf stüdyosu. Yıllardır müşterilerine bağlı, kaliteli ve güvenilir hizmet veren Arfa Image daha verimli çalışabilmek için haftanın 7 günü 08:30-20:30 saatleri arasında açık.

Arfa Image, düğün, organizasyon, açılış ve okulların fotoğraf çekimleri, dış çekim ve stüdyo çekimleri, her yaz sezonunda 40’ın üzerinde gelin damat albüm çekimleri, ehliyet, kimlik, pasaport ve vize fotoğrafı çekimleri, vesikalık çekimleri gibi hizmetleri profesyonel olarak vermektedir.

PASAPORT FOTOĞRAFI

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen seyahat belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.

Başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı tarafından algılanabilmesi için mutlaka 50 mm x 60 mm ebatında olması gerekmektedir. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen vesikalık fotoğraf ebatı 50 mm x 60 mm olarak belirlenmiştir.

Bu ebatlardan daha küçük ebatlarda fotoğraf getirilmesi halinde başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu pasaportlar tanzim sırasında kalite kontrolden geçemediği için iptal edilebilmekte, bu durumda da yeniden başvurmanız gerekebilmektedir.

SCHENGEN (BİOMETRİK)

İstisnai durumlar dışında Schengen ülkeleri 35×45 mm ölçülerinde biometrik fotoğrafları, vize işlemlerine kabul etmektedir. Biometrik fotoğrafta olması gereken özellikler;

•Maksimum son 3 ay içinde çekilmiş olmalı

•Kişinin güncel halini temsil etmeli

•Pasaportunda, daha önceki vizelerinde kullanılmamış olmalı

•Rötuşsuz, yüzde gölge olmayan beyaz fon üzeri olmalıdır.

Adres: Şehitler Bulvarı No:52/B Bostanlı

Tel: 0232 337 34 97 Gsm: 0541 521 9842