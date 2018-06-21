YELİZ FİDAN İLE DEKORASYON

BAHÇE VE TERASLARINIZ İÇİN DEKORASYON ÖNERİLERİ

Havaların ısınmasıyla kullanılmaya başlanan yaşam alanlarında tercihim naturel dokuyla uyumlu mobilya ve aksesuardan yana oluyor.

Dış mekanların da kendine özgü bir kimliği olmalı. Doğaya dönme isteğinin peşimizi bırakmadığı yaşamlarımızda, doğal dekorasyon çözümleri her yıl daha fazla kendini gösteriyor.

Bambu mobilyalar, tik ahşaplar, hasır ve rattan dokular bizi naturalist yaşama her geçen gün bir adım daha yaklaştırıyor. Keyif odaklı açık hava mekanları dekore etmenin yolu, yastıklarla konfor dozu arttırılmış kanepe, koltuk ve salıncaklardan geçiyor. Özelliklede bahçe ve teraslarda dinlenme ve enerji depolama mevsiminde koltuk ve kanepelere en büyük rakip hergeçen sezon çeşitlenen salıncaklardır.

Uzmanlar sallanma eyleminin stres, kızgınlık, ve huzursuzluk gibi kötü his ve düşüncelerden uzaklaştırmak için bir deşarj yolu olduğunu söylüyorlar. Gölgelik görevi gören şemsiyeler doğru seçim yapıldığında aynı zamanda bir dekorasyon objesi haline de gelebiliyor.

Ayrıca hasır saksılıklara eşlik eden bitkiler de bu sezon ve gelecek sezonlarda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Yine hasır sepetler serin gecelerin kurtarıcısı şallar için salıncağın yanında hem işlevsel hem de tarz duruyor.