İZMİR DANS ATÖLYESİ ARTIK ÇİĞLİ ATAŞEHİR’DE

2014 yılında iki dans aşığı Goşi Ilgaz Görmez ve Gürkan Görmez’in hayalleri ile İzmir’de temelleri atılan İzmir Dans Atölyesi; Çiğli Ataşehir’deki yeni salonunun açılışını bütün İDA Ailesi ile birlikte kutladı.

İDA sporcuları ve ailenin parçası olan herkesin katıldığı coşkulu açılışta; öğrencilerin anneleri hazırladıkları birbirinden güzel ikramlarla gerçekten aile olmalarının sıcaklığını yaşattılar. Açılış, öğrencilerin dans gösterileriyle daha da renklenerek herkesin bir arada olduğu güzel bir etkinliğe dönüştü…

Türkiye’yi milli sporcu olarak temsil eden İzmir Dans Atölyesi kurucuları Goşi Ilgaz Görmez ve Gürkan Görmez ikilisi, başarılı eğitmen kadrosu ile hayat verdikleri İzmir Dans Atölyesi’nde Dans Sporu ağırlıklı olmak üzere Sosyal Latin, Salon Dansları, Bale ve Halk Dansları gibi farklı branşlarda eğitimler vermektedirler…

Türkiye’deki dans sporları kulüpleri sıralamasında ilk 10’un içinde yer alan İzmir Dans Atölyesi, artık Çiğli Ataşehir’deki yeni adresinde başarıdan başarıya koşacağı sporcuları ve dans tutkunlarını bekliyor.

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