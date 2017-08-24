2017’NİN EN LEZZETLİ BİRLİKTELİĞİ

CAPRİ PİZZA VE BABAFİNGO BURGER

20 yıl önce Kanada’dan Türkiye’ye yerleşen Hüseyin Amca, Kanada’da hayat verip sürdürdüğü bu güzel lezzeti de Türkiye’ye beraberinde getirmiş… Bostanlı’nın en güzel sokaklarından biri olan Aşık Veysel Sokağı’nda butik bir pizzacının tam da olması gerektiği gibi küçük bir dükkanda faaliyetine başlamış.

TÜRK DAMAK ZEVKİNE EN UYGUN PİZZA

Yurt dışındaki pizza kültürünü uzun yıllar önce Türkiye’ye getirmekle kalmamış, Türk damak zevkine en uygun pizza lezzetini de bizlerle tanıştırmış. Eşiyle birlikte işlettikleri küçük dükkanlarında siparişleri bisikletle evlere götürürlermiş ve kısa sürede Capri Pizza İzmir’in en iyi pizzacısı haline gelmiş. Capri Pizza hamurunun lezzeti ve pizza sosuyla ünlenip günde 65 paket sayısına ulaşmasına rağmen butik bir pizzacının lezzeti de, ustası da, tarifi de, kullandığı malzemeler de tam anlamıyla özel olması gerektiğinin bilinciyle şubeleşmeyi ve büyümeyi hiç ama hiç düşünmemiş.

ÖZEL ŞEYLER ÇOK DEĞERLİDİR

Evi Capri Pizza’nın dükkanına çok yakın olan Murat Başaran, Capri Pizza’nın en sıkı müşterisi olmuş, gide gele de Hüseyin Amca ile çok iyi dost olmuşlar… Capri Pizza’nın dilden dile dolaşan kalitesi ve lezzeti büyük firmaların ve yatırımcıların pek tabii dikkatini çekmiş, Capri Pizza için sürekli şubeleşme ve büyüme tekliflerinde bulunmuşlar fakat Hüseyin Amca bir dakika bile düşünmeden tüm teklifleri her defasında geri çevirmiş.

Murat Başaran ve Hüseyin Amca bir gün sohbet ederlerken bu tekliflerden konu açılmış ve Murat Başaran; eğer bir gün Capri Pizza’yı devretmek istersen bu ben olmak isterim diyerek ciddi şekilde bu konu üzerine konuşmuşlar. Hatta fiyat bile biçmişler…

Ve gerçekten bir zaman sonra Hüseyin Amca’nın tekrar Kanada’ya geri dönüp orada yaşaması gerekmiş, en sıkı müşterisi ve iyi dostu Murat Başaran ile aralarında büyük sözlerin verildiği duygusal bir konuşma geçmiş. Çocuğu gibi sevdiği, hayatını adadığı Capri Pizza’sını sadece güvendiği birine devredebileceğini söylemiş ve bundan 8 yıl önce sanayi ve üretim konusunda iş adamı olan Murat Başaran’a Capri Pizza’yı devretmiş. Şimdi Capri Pizza lezzeti hiç değişmeden aynı enerjisiyle 20. senesini kutlamanın gururunu yaşıyor.

Capri Pizza, Murat Bey ile serüvenine devam ederken açık deniz kaptanı olan yakın arkadaşı Serkan Yaman bir gün Capri Pizza’nın pizzası ile tanışmış ve zaten aklında olan bir butik pizza dükkanı açma fikri o an kesin olarak kafasında netleşmiş. Capri Pizza’nın bir şubesini açıp Capri Pizza lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmaya katkı sağlamış…

20 yıldır Capri Pizza’nın lezzetinin neden hiç değişmediğini merak edeniniz var mı?

Serkan Yaman ve Murat Başaran; Capri Pizza’nın 20 yıldır tedarikçilerinin bile hiç değişmediğini özellikle belirtmek istiyorlar,

ki bu gıda sektöründe çok nadir karşılaşılan bir detaydır…

Devralındığından bu yana 8 yıl boyunca karşılarına ne teklifler, ne fiyatlar gelmiş fakat hiçbir zaman öyle çok fazla para kazanmak öncelikleri olmamış.

Capri Pizza fanları da kalitenin değişmediğini, ürünlerin lezzetini ve işletmenin bu konudaki titizliğini bildiklerinden; her platformda yüksek puanla Capri Pizza’yı taçlandırıyorlar.

Yeme/içme sektöründeki marka ve mekânlar kalite ve lezzet performansına göre IGG’nin jürisi ve tüketicilerin değerlendirmesiyle ödüle layık görülüyor. Capri Pizza’nın da bu markalar arasında olması bizi gururlandırıyor. “Ben Capri Pizza’yı devralırken bir söz verdim, burada tarif edilemeyecek bir duygu ve özveri var. Bizim Serkan’la artık tamamen işlerimizi bırakıp sevdiğimiz bu işe yoğunlaşmamız ve birlikte devam ediyor olmamız da bu yüzden… Capri Pizza ve Babafingo Burger konsepti bizi çok motive ettiği gibi inanılmaz da heyecanlandırıyor.”

Lezzet sınırlarını aşan Babafingo Burger

Serkan Yaman, Capri Pizza’nın kendisinin işlettiği şubesi faaliyetteyken gelen talepler ve istekler doğrultusunda hamburgeri de menülerine ekleme fikrini Murat Başaran’la paylaşıyor ve denizcilikte yelkenli gemilerdeki yelken direğinin en üstü anlamına gelen Babafingo ismini bularak lezzeti de en üstlere taşıdığı hamburgerleri hayata geçiriyor.

Köftelerinin ızgarada değil fırında özel olarak piştiği, özel bir tarifle üretilen ekmekleri ile oldukça doyurucu ve lezzetli hamburgerler kısa zamanda çok fazla beğeniliyor ve Babafingo Burger’in ismi geniş kitlelerce telaffuz edilmeye başlıyor.

Capri Pizza

Bol malzeme, kaliteli şarküteri, harika bir sos ve çok lezzetli hamur. Türk damak tadına uygun 30’a yakın çeşidiyle pizza sevenlerin favorisi Capri Pizza artık Mavişehir’de.

Capri Pizza; pizzanın pahalı restoranlarda çok paralar verilerek yenebilen bir yiyecek değil de ufak dükkanlarda hizmet veren ve Avrupa’daki gibi küçük dükkanların saygı gördüğü bir pizza kültürünü benimsiyor ve vizyon olarak görüyor.

20 yıldır değişmeyen tedarikçilerinden de anlaşılacağı gibi kalite ve lezzet her şeyden önde tutuluyor. Taş fırında pişen enfes pizzalar özel Capri sos ile taçlanınca ortaya lezzet konusunda harika bir sonuç çıkıyor.

%100 el emeği ile yapılan ve elde açılan hamuruyla; etli karışık, pastırmalı, sucuk ve hellim peynirli, enginarlı, ıspanaklı, kokoreçli, ve daha birçok lezzetli pizza çeşitleriyle alışılagelmiş pizza kültürünün dışında sindirimi kolay, sağlıklı nefis pizzalar sizi bekliyor.

Capri sarımsaklı ekmek, çıtır tavuk, mozeralla sticks, soğan halkası, kızarmış patates, caesar salata ve sütlü dondurmalı özel hazırlanmış sıcak brownie de pizzanızın yanında ve sonrasında yiyebileceğiniz menüdeki diğer seçenekleriniz… Capri Pizza’nın 20. yılına özel olarak fiyatının 20 TL olduğu orta boy Süper Capri’yi denemenizi öneririz.

Babafingo Burger

Hamburger lezzetinin zirve yaptığı ancak bu kadar güzel bir isimle bağdaşabilirdi…

15 yıldan fazla açık deniz kaptanı olan Serkan Yaman burger mürettebatını çok iyi oluşturmuş. Birbirinden lezzetli ve fazlasıyla doyurucu 15’e yakın burger çeşidiyle Mavişehir’de hizmet veren dükkanda onca çeşit içinden hangi burgeri seçeceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Size yardımcı olalım diye bu muhteşem lezzeti fotoğraflarıyla anlatmak istedik.

Babafingo Burger’in yeni mürettebatı Captain Jack Sparrow; karamelize soğan, füme et ve mozarella stickle sizi resmen maceraya sürüklüyecek.

Captain Jack Sparrow Burger’in yanında gelen soğan halkaları, kızarmış baharatlı patates, çıtır tavuk ve mozarella sticks hamburgerinizin lezzetine lezzet katacak, sizi sizden alacak…

Elde yapılan köftesinin taş fırında piştiği, özel tariflerle üretilen özel ekmeği, Babafingo Burger’e özel hamburger sosları lezzetli bir hamburger yemenize fazlasıyla yetecek.

Adres:

Capri Pizza ve Babafingo Burger

6497 Sokak No:8 Mavişehir – Karşıyaka / İZMİR (Karşıyaka Göz Hast. sokağı)

Telefon: 0(232) 362 65 66