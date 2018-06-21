60’ların Ruhu

Marilyn Monreo, Audrey Hepburn, Beatles, Serge Gainsbourg ve Jane Birkin’nin bohem aşkı ve daha unutulmayan, döneme damga vuran pek çok insan, film, müzik…

Ah ne de güzelmiş 60’lı yıllar.

Zarafetin ve feminenliğin ön planda olduğu o yıllarda, moda denilince hepimizin aklına ilk gelen isim tabii ki Marliyn Monreo; onun ikonik stilinden ne çok şey öğrenildi ve tekrardan ibaret olan moda sayesinde günümüze kadar geldi.

Neler yok ki bu kült akımın içinde? Mom jean üzerine giyilen boy friends gömleklerden tutun da, puantiyelere kadar uzanan geniş bir skala. O bayıldığımız instagram hesaplarını süsleyen pek çok moda akımının alt yapısında Marliyn’nin imzası var mesela, bilmem farkında mısınız? Evet o tam bir moda ikonu; hala onu konuşuyor, hala onun başlattığı pek çok moda akımının izlerini sürüyoruz.

Bu sezon Marliyn’nin puantiyeleri küllerinden yeniden doğuyor resmen; hem de yalnızca siyah ve beyaz olarak değil, tüm renk skalası ile bütün puantiyeler bize göz kırpıyor. Aslında sadece sezon trendi demek yanlış olur, o artık bir gardrop klasiği!

Hepimizin mutlaka puantiyeli bir bluzu, bir eteği veya bir tokası olmuştur. Peki nasıl kombinlenir bu puantiye? Benim üzerimde gördüklerinizden yola çıkarsak, puantiyeyi oldukça sade aksesuarlarla tamamlamak ilk ve en önemli kural. Fazla göz karmaşasından mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıp, düz ve sarı bir çanta ile görüntüme kararında bir renk kattım. Üç dört sezondur trend olan ip sandaletlerle de son dokunuşu yapıp stilimi tamamladım. Belime taktığım siyah lastik kemer, siyah bileziğim ve saatim; işte hazırım! Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, puantiyeye desen karıştırmaktan kaçınmak ve olabildiğince sade, olabildiğince stil sahibi görünmeyi hedeflemek. Ne demişler; “iyi bir dış görünüş, iyi bir tavsiye mektubudur”

60’lı yılların en asil kadınlarının tercih ettiği puantiyeye, bugün kendimce bir bakış açısı getirdim. Renk ve model seçimi, hangi aksesuarlarla tamamlamak istediğiniz tamamen sizin zevkinize kalmış.

Altını çizdiğim noktalara dikkat ettiğiniz sürece mükemmel görüneceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.