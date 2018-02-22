TALATPAŞA TIP LABORATUVARI 22 YAŞINDA

1996 yılından beri İzmir’in kalbi Alsancak’ta, Talatpaşa Bulvarı’nda aralıksız hizmet veren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı 22. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kutlamaya İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Kutlama esnasında konuşan yönetim kurulu başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, Talatpaşa Tıp Laboratuvarını kurup 20 sene yönettikten sonra 2015 yılı başında kendilerine teslim eden Uzm. Dr. Göksel GÜLCAN’a teşekkür etti. 2016 yılı itibari ile ikinci şubelerini Alsancak Atatürk Kapalı Spor Salonu karşısında açtıklarını belirten Dr. Seven, çok yakında Mavişehir Park Yaşam Ofisleri’nde üçüncü şubelerini açacaklarını müjdeledi.

Hedeflerinin hasta odaklı çalışan, hızlı ve doğru sonuç vermeyi ilke edinmiş laboratuvarlar zinciri oluşturmak olduğunu belirten Dr. Seven, “Bu yolda bize destek veren tüm hekim ve hastalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tıbbi Koordinatör Uzm. Dr. Özlem Günay ise amaçlarının bölgede aranan, referans laboratuvar olmak olduğunu belirtti. Günay hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için hiç durmadan çalıştıklarını ifade etti. 200’ün üzerinde muayenehane ve sağlık kuruluşuna hizmet verdiklerini söyleyen Günay, hedeflerinin yüzde yüz memnuniyet oranını yakalamak olduğunu söyledi.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı ortakları Uzm. Dr. Serdar Seven ve Uzm. Dr. Özlem Günay son olarak bu hızlı gelişim ve büyüme sürecinde kendileri ile birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan Talatpaşa Tıp Laboratuvarı çalışanlarına teşekkür ettiler.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı – Merkez

Tel: 0 232 422 68 75 -0 232 463 12 27 – info@talatpasatip.com

Talatpaşa Bulvarı No: 61 D: 2 Alsancak – Konak – İZMİR

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı – Alsancak Şubesi

Tel: 0 232 464 88 88 – 0 232 464 88 87 – info@talatpasatip.com

Mimar Sinan Mah. 1394 Sokak No:15 D:2 Alsancak – Konak -İZMİR