YİNE BALIK ÇİFTLİĞİ KRİZİ

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde, Seferihisarlılar, çevreciler, doğacılar, sivil toplum örgütleri başlattıkları eylemlerle sanatçılar ve gazetecilerin de desteğini alarak uzun süren mücadele sonrasında Sığacık Körfezi’ne kurulması planlanan orkinos balık çiftliğinin yerini değiştirtmeyi başarmıştı.

O gün büyük bir zafer kazanan Seferihisarlılar, tekrar şok bir haberle sarsıldı. Akıntının yönü Sığacık’a doğru olması nedeniyle açık denize taşınan Orkinos Balık Çiftliği’nin kurulamadığı aynı yere 8 bin 850 ton kapasiteli yeni bir balık çiftliği yapılmasına izin verildi. Urla Gerence Körfezi’ndeki balık üretim tesisine 9 kat büyütülerek Sığacık Körfezi’ne taşıma projesine Valilikten onay geldi.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan yeni proje başvurusu sonrasında hazırlanan proje için ÇED süreci tamamlandı. Hazırlanan proje ve raporlar valilik tarafından yeterli bulunarak nihai olur kararı verildi.

Yeni projede firma, yıllık 300 tonluk 3 üretim tesisindeki 900 bin ton olan üretim kapasitesini, yaklaşık 10 kat büyüterek 8 bin 850 bin tona çıkaracak.

Projenin taşınmasıyla Gerence Körfezi’ndeki 9 bin 600 metrekaredeki üretim alanı Sığacık Körfezi üzerinde toplam 88 bin 200 metrekareye yükselecek. Taşıma sonrası Levrek ve Çipura türüne ek olarak Sarıağız Balığı da üretime eklenecek.

KARAR İNANILMAZ

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, verilen kararın inanılmaz olduğunun vurgusunu yaptı. Başkan Soyer; “Daha önce uzman ve bilirkişi raporlarıyla bu bölgenin balık çiftlikleri için uygun olmayacağını söylemiş ve mahkeme kararıyla çiftliğin yerini değiştirmeyi başartmıştık. Yine söylüyoruz. Bu bölge balık çiftliği için uygun değil. Sığacık Körfezi’nin son bakir kalan koyunu bu şekilde heba etmeye çalışmanın mantığını anlayamıyorum. 20 Ocak Cuma günü bilirkişi incelemesi gerçekleşecek. Yeni baştan başlıyoruz. Hem hukuki olarak hem de sesimizi duyuracağımız protestolarla, bu kararın iptal edilmesi için yine mücadele edeceğiz. Cuma günü saat 10.30’da duyarlı vatandaşlarımızı Sığacık’a davet ediyorum”” dedi.