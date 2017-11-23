YEREL TOHUM YOKSA GELECEK DE YOK

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, tarıma büyük önem vermiştir. Biz de O’nun ışığında 1881 Derneği olarak, ücretsiz yerel tohum dağıtım projesini hayata geçirdik.

Bu proje neden hazırlandı?

Yerel tohumun korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak için hazırlandı. Sosyal alanda faaliyet gösteren bir dernek olarak; Ege ve Marmara Bölgelerinde tarımla uğraşan başta şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim ve her alanda yanlarında olduğumuz somut olarak da göstermek için hazırladık.

Projenin amacı

Ebedi kahramanlarımızın ve de ailelerinin manevi yönden her daim yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek ve ailelerimize moral vermek, üretim yapan ailelerin tohum ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılamalarını ve gelecek nesillere dayanıklı, GDO’suz, hormonsuz yerel tohum aktarılmasını, aynı zamanda kendi tohumlarını üreterek ülke ekonomimize ve aile bütçelerine katkı sağlanmasına yardımcı olmak.

Üretimde de yerel tohum kullanımın artmasını desteklemek. Toplumun geniş kesminde yerel tohum hakkında farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak. Ülkemizde sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Projemizi, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir gibi illerde uygulayacağız.

Projenin hedef kitlesi ve sayısı: O illerde üretim yapan başta şehit aileleri ve yakınlarına, gazilerimize, teröre maruz kalmış ailelerimize ve çiftçilerimizedir. Hedefimiz 1000 aile ile projemizi hayata geçirmektir.

Proje faaliyetleri:

Başta üretim yapan şehit ve gazi ailelerimiz ziyaret edilecek. Ailelere ücretsiz en az 10 çeşit hazırlanmış yerel tohum paketleri verilecek, proje hakkında bilgilendirilecek ve tohum çıkarma, tohum saklama işlemleri görsel olarak öğretilecek, proje ile ilgili broşür afiş ve tarım takvimi bırakılacaktır.

Güvenilir yerel tohumları nasıl tedarik ediyoruz?

Baş tedarikçimiz, destekçimiz Seferihisar Belediyesi bünyesinde yerel tohum üreten ‘’Can Yücel Tohum Merkezi’’ ve yıllardır atalarından günümüze gelen tohumunu kendi üreten köylülerimizden tedarik etmekteyiz.

Projenin sonunda; Şehit ve gazi ailelerimize manevi destek verilecek. Tohumlara harcadıkları paralar ceplerine kalacak. Tarım ekonomisine katkı sağlanacak. Aileler sağlıklı nesiller yetiştirecekler.Her yıl çıkardıkları tohumlardan çevrelerine vererek, gelecekte de yerel tohumların yaşamasını sağlayacaklardır.

İsteyenler bu projeye nasıl destek olabilir?

Çevrenizde tarımla uğraşan şehit ve gazi aileleri varsa bilgilerini bizimle paylaşabilirsiniz. Güvenilir yerel tohum desteği sağlayabilir.Kamuoyu oluşturulmasında yardımcı olabilir. Projemizin tanıtımında yardımcı olabilir. Proje giderleri için derneğimize bağış makbuzu karşılığında maddi destek sağlayabilir veya sağlayacak kişi ve kurumlar bulabilirsiniz. Görsel ve yazılı, yerel ve ulusal basında projemizi duyurmaya yardımcı olabilirsiniz.Proje planı doğrultusunda ve geliştirilmesinde yeni fikirler verebilirsiniz.