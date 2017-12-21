YENİ YIL COŞKUSU MAVİBAHÇE’DE ERKEN BAŞLADI

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yeni yıl heyecanı erken başladı.
MaviBahçe ziyaretçileri, yılbaşı gecesine kadar her hafta sonu saat 17.30’dan itibaren canlı müzik, kar yağışı, lazer gösterisi ve ışık şovları eşliğinde yeni yıla adım adım yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.
17.30-19.00 saatleri arasında canlı müzik, 19.00-21.00 saatleri arasında ise kar yağışı eşliğinde, lazer ve ışık şovlarıyla renklenecek etkinlikler, 31 Aralık gecesine kadar sürecek.
Ziyaretçiler ayrıca her gün 16.00’dan sonra açılan Yılbaşı Köyü’nden sevdiklerine birbirinden güzel hediyeler alma fırsatını yakalıyor.
Della Miles yılbaşı gecesi sahne alacak
MaviBahçe yılbaşı gecesi, İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Dünyaca ünlü Caz müziği sanatçısı Della Miles ve DJ Performans eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı partisi gerçekleştirilecek.