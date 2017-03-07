TÜM TÜRKİYE KADINLARI URLA’DA BULUŞUYOR

Türkiye’nin başarılı ve lider kadınları Urla’da bileşiyor. Kars’dan Edirne’ye, Gaziantep’den Sinop’a ülkenin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelecek bine yakın kadın Yarımadanın incisi Urla’da buluşacak. 7-8 Mart tarihleri arasında bir araya gelecek Türk Kadınlar Birliği Başkanları ve üyeleri “Biz Bir Oldukça Güçlüyüz” sloganıyla çıkılan yolda Güçlü Kadınlar ve Güçlü Yarınları konuşacak.

8 Mart Dünya kadınlar günü kapsamında düzenlenen etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği işbirliğiyle gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan bine yakın kadın Urla’da konuk olacak. 7 Mart Salı günü başlayacak olan etkinlikler kapsamında önce Urla’nın tarihi ve turistik yerleri gezilerek kısa bir Urla tanıtımı yapılacak. Urla Fotoğraf ve Sinema Gönüllüleri Derneğinin Saat 13.30 Eski Tamirhane Binasında gerçekleştirecekleri Kadın Gözünden Kadın fotoğraf sergisinin açılışının ardından yine Eski Tamirhane Binasında 14.30’da Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Paneli gerçekleşecek. Panelistler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. Sema Kendirci, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve yazar Ayşe Kulin yer alacak.

Geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek ülkedeki tüm kadın muhtarları Urla’da bir araya getiren Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar etkinlikle ilgili “biz bir oldukça güçlüyüz.Kadınların örgütlenmeye, kadınların dayanışmaya ihtiyacı var. Güçlü ve güvenilir yarınlar hedefliyorsak güçlenmek zorundayız. Kadınlar öncelikle kendilerinin farkına varmalı. Biz de bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya, farkındalığı yükseltmeye çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

8 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Jandarma Kavşağından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş gerçekleşecek. Urla Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından saat 13.30’da gerçekleşecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği 8. İzmir Kadın Festivaline katılım sağlanacak.