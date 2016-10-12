Tuğla, seramikle yeniden hayat buluyor

Desen, doku ve baskı çeşitliliği ile yaşam alanlarında son zamanların gözde duvar kaplaması, seramik. Tuğla görünümünde öne çıkan seramik dünyasında çeşitlilik öylesine arttı ki, duvarları gelenekselden moderne; klasikten vintage stile kadar pek çok farklı görünümle kaplamak mümkün hale geldi. Yurtbay Seramik’in tuğla koleksiyonları ile dekorasyonun bu moda trendine dair yenilikleri keşfedin.

Brick Stone Serisi

Köklü bir mimari gelenekten ilham alan Brickstone Serisi, tanıdık ve sıcak bir dokuya farklı yorumlar getirerek, tuğla formuna yeniden hayat veriyor. Yaşam alanlarına hem çağdaş hem de geleneksel bir stil kazandırıyor. Seri, 6×25 ebatında, beyaz, rust, parlak beyaz, cotto mix, parlak cotto mix, antrasit renklerinde satışa sunuluyor.

Little Cement Serisi

Son yıllarda tasarımcıların gözdesi haline gelen, Little Cement Serisi’nde öne çıkan beton ve brüt beton yüzeyler, sadelik ve şıklığı bir arada sunuyor. Seri, 6×25 ebatında ve mat bir yüzeye sahip.

Little Stone

Yaşam alanlarının her metrekaresine uygulanabilecek taş dokulu tuğla, Little Stone Serisi’nde. Natürel dekorasyon stiline olan ilgi, doğal taş dokusunu giderek daha fazla yaşam alanlarımızda görmemizi sağlıyor.

Little Barkod

Little Barkod Serisi, yaşam alanlarına taş dokusunun sıcaklığını getiriyor. Duvarlara samimi bir hava katan seri, 6×25 ebatında satışa sunuluyor.