TUĞBA YURT İLE ÖZEL RÖPORTAJ

İlk albümü Aşka Emanet ile tanınmaya başlayan ve hız kesmeden emin adımlarla yolunda ileryen, özellikle son zamanlarda heryerde şarkılarını severek dinlediğimiz güzel şarkıcı Tuğba Yurt, Mavişehir Dergisi’nin sorularını tüm enerjisi ve içtenliğiyle yanıtladı.

İsminizi ve şarkılarınızı sıkça duymaya başladık, Tuğba Yurt’u bir de sizden dinlemek isteriz. Nerede doğdunuz? Nasıl bir eğitim aldınız?

Belçika doğumluyum. Uzun yıllar Bursa’da yaşadım. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarını kazanarak eğitimime başladım. Klasik Batı Müziği eğitimi aldım. Viyola çalıyorum. Uzun yıllar boyu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda ve bir çok senfoni orkestrasında viyola sanatçısı olarak görev aldım.Ailemin de desteği ile bu yolda ilerlemeye karar verdim.

Tuğba Yurt müzikle nasıl tanıştı? Bugünlere gelme hikayenizi dinleyebilir miyiz?

Müzikle tanışmam küçük yaşlarda oldu. Ve eğitimini alarak yoluma devam ettim. Bir yandan da çeşitli mekanlarda sahne alarak şarkı söylemeye devam ediyordum. 2013 Aralık ayında “Aşk’a Emanet” adlı maxi single çalışmam ile bu sektöre ilk adımımı atmış oldum.

Albüm yapmaya nasıl karar verdiniz? Albümde hangi isimlerle çalıştınız?

Aslında albüm veya single düşüncesi zaten hep aklımda olan birşeydi. Sadece doğru zamanda adım atmak önemliydi ve ben de buna karar verip ilk albüm çalışmama başladım. Çok değerli isimlerle çalıştım ilk albümde. Ağırlıklı olarak slow şarkılardan oluşan akustik bir albümdü. Aslında daha müzikal bir albüm olduğu için benim ruhumu yansıtan bir tarz var o şarkılarda. Sonrasında single şeklinde çalışmalarımla yoluma devam ettim.

Belçika doğumlu olduğunuz için Hadise ile kıyaslanıyorsunuz. Bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Size avantajı ya da dezavantajı oluyor mu?

Yani bu ilk zamanlarda olan birşeydi. Her yeni çıkan ismin o zamanlarda kaderi diyebiliriz. Ses birilerine benzetiliyor, dış görünüş birilerine benzetiliyor vs. Ama şuan böyle durumlarla pek karşılaşmıyorum. Artık Tuğba Yurt algısı ve tarzı oturmaya başladı. E zaten benim de hedefim bu 🙂

Hayatınızda bir öncelik sıralaması yapsanız, müzik kaçıncı sırada olur?

Benim hayatım zaten “müzik” böyle bir sıralama yapmak mümkün değil 🙂 Tabii ki aile en önde gelir ama müziktir benim hayatımı anlamlandıran ve kendimi ifade edebilmemi sağlayan şey.

İdolüm dediğiniz bir isim var mı?

İdol değil de severek dinlediğim, müziğini heyecanla beklediğim bir çok isim var. Ve bu isimlerden kendime yakın olanları takip ederim her anlamda.

Özellikle “Güç bende artık” isimli parçanız büyük ses getirdi. Bu şarkının hikayesini dinleyebilir miyiz? Kimlerle çalıştınız?

“Güç Bende Artık” 2016 yılının en güzel şarkılarından biri oldu ve bu kadar sevilmesi, takdir görmesi benim için çok önemli. Söz ve müzik Alper Narman-Onurr’a ait.Aranjesi ise Osman Çetin’e ait.İlk demo halini dinlediğimde de beni çok heyecanlandırmıştı. Ve bu heyecanımın sonucunu çok güzel geri dönüşlerle aldım.

Sezen Aksu’nun parçalarını seslendiriyorsunuz ve herkes tarafından çok beğeniliyor, ona olan hayranlığınızın size şans getirdiğini düşünüyor musunuz?

Sezen Aksu şarkılarının herkesin hayatında bir yeri muhakkak vardır.Tabii ki ilk olarak “Sakin ol” benim için önemli projelerden oldu ve bana bu yolda şans getirdi. Ben Sezen Aksu şarkılarını yorumlamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Ve sesime yakıştığını düşünüyorum.

Gerçekten çok güçlü bir sesiniz var. Pop müzik dışında başka tarzlarda şarkı söylemeyi ve albüm yapmayı düşünüyor musunuz?

Neden olmasın. Her tarzda şarkılar yorumluyorum sahnelerimde.Müziğin her tarzını dinlerim. İlerleyen zamanlarda farklı tarzda bir albüm yapabilirim.

Arap ülkelerinden size gelen konser tekliflerini ve size olan hayranlıklarını duyduğunuzda neler hissettiniz?

Sevilmek çok güzel neresi olursa olsun. İlk duyduğumda da çok sevinmiştim tabii ki. Çünkü yaptığınız işin takdir görüyor olmasından daha büyük bir gurur yok.

Elinizde sihirli bir değnek olsa, müzik adına neyi değiştirmek isterdiniz?

Tek düzeliği değiştirmek isterdim ve müzikal değeri olan şeyleri daha fazla duymak isterdim.

Son olarak İzmir ve İzmirliler hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

İzmir çok sevdiğim bir şehir. Konserler için defalarca bulundum. En kısa zamanda tekrar buluşmayı diliyorum.

Tuğba Hanım cevaplarınız için çok teşekkür ederiz.

Bu güzel röportaj için ben de size teşekkür ederim. Okurlarınıza sevgiler…

Röportaj: Duygu Attila