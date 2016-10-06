Toyzz Shop Mağazaları Troller İle Renkleniyor

Eğlencenin ve oyuncağın adresi Toyzz Shop; hayata renk katan Troller ile tanışmak üzere bu sevimli kahramanların tüm hayranlarını mağazalarına bekliyor…

Yıllar yıllar önce güzel şanslarıyla çok sevilen sevimli Troller, rengârenk dünyalarıyla ilk kez beyazperdeye taşınıyor. Türkiye’de 04 Kasım Cuma günü vizyona girecek olan Dream Works’un bu yılki en iddialı yapımlarından Troller’in oyuncakları Toyzz Shop mağazalarında büyük, küçük tüm hayranlarıyla buluşuyor.

Sevimli Trol Poppy ile Karamsar arkadaşı Trol Branch arkadaşlarını kötü kalpli Bergen’lerin ellerinden ve onların lideri Kral Gıcırtı’nın pençesinden kurtarmak için maceraya atılmaktan ve sevgilerini, renklerini ve iyiliklerini paylaşmaktan çekinmiyor. Trollerin cesaret dolu macerasını beyaz perdeye taşıyan animasyonun Trolls Moda İkonu İkizler ve Trolls Koleksiyon Seti Türkiye’de sadece Toyzz Shop mağazalarında satışa sunuluyor.

Oyuncak tutkunlarının hayatına neşe ve eğlence katan Toyzz Shop; Türkiye’de 43 şehirde ve KKTC’de bulunan modern oyuncak mağazacılığı anlayışına sahip 167 mağazasında sevenlerine hizmet veriyor. Türkiye’de Toyzz Shop mağazalarında sevenleriyle buluşacak olan Troller ile siz de tanışmak isterseniz dilediğiniz Toyzz Shop mağazasına uğrayabilir veya www.toyzzshop.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.