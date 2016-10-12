TKB ÖZENDİRME YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen, “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonuçlandı. Bu sene 15.’si düzenlenen yarışmada Bursa Belediyesi “Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri” ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne, Söke Belediyesi ise “Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi” ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.
ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliğinde düzenlenen fuar kapsamında, TKB tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın kazananları belli oldu. Tarihi Kentler Birliği’nin, kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve doğru işlevlendirilmesi için “Proje, Uygulama ve Süreklilik” dallarında düzenlediği yarışmaya 2015 yılında 47 belediye 83 proje ile katıldı.
TKB Yarışma Jürisi; yarışmaya ‘Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri’ ile katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, günümüze ulaşan en önemli Osmanlı eserlerinden Muradiye Türbelerinin çağdaş restorasyon tekniklerinin en iyi biçimde uygulanarak korunması, Bursa kentinin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine sağlanan katkı ve yıllar içinde niteliğini her geçen gün artırarak istikrarlı biçimde kentsel koruma çalışmalarının sürdürülmesi nedeniyle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer gördü.
Söke Belediyesi’nin kentsel canlandırma sürecine ekonomik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak yaklaştığı ‘Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi’ ise Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Proje kapsamında kurulan kent atölyeleriile yerel istihdama katkıda bulunulurken, koruma politikalarını sürekli kılacak adımlar atıldı.
Kazanan belediyelere ödülleri 17 Kasım Perşembe günü YAPEX Restorasyon Fuarında, törenle sunulacak.
Belediyelerin “Koruma” projeleri YAPEX Fuarında sergilenecek
Restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı, 6 yıldır ÇEKÜL ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde “Kültür Mirası” üst başlığında yapılıyor. Tarihi Kentler Birliğinin de desteklediği fuarın bu yılki konusu “Kültür Mirası ve İşlevlendirme” olarak belirlendi. “Proje, Uygulama ve Süreklilik” dallarında düzenlenen yarışmada ödül alan belediyelerin, proje paftalarının yer aldığı sergi, 16-19 Kasım tarihlerinde, fuarın kapanışına dek gezilebilecek.
Ödül Alan Belediyelerin Tam Listesi ve Projeleri
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Bursa Belediyesi, Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri
Jüri Özel Ödülü: Söke Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi
PROJE ÖDÜLLERİ:
UYGULAMA ÖDÜLLERİ:
SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ:
Süreklilik ödülleri, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilir.