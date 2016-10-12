TKB ÖZENDİRME YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen, “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonuçlandı. Bu sene 15.’si düzenlenen yarışmada Bursa Belediyesi “Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri” ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne, Söke Belediyesi ise “Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi” ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliğinde düzenlenen fuar kapsamında, TKB tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın kazananları belli oldu. Tarihi Kentler Birliği’nin, kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve doğru işlevlendirilmesi için “Proje, Uygulama ve Süreklilik” dallarında düzenlediği yarışmaya 2015 yılında 47 belediye 83 proje ile katıldı.

TKB Yarışma Jürisi; yarışmaya ‘Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri’ ile katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, günümüze ulaşan en önemli Osmanlı eserlerinden Muradiye Türbelerinin çağdaş restorasyon tekniklerinin en iyi biçimde uygulanarak korunması, Bursa kentinin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine sağlanan katkı ve yıllar içinde niteliğini her geçen gün artırarak istikrarlı biçimde kentsel koruma çalışmalarının sürdürülmesi nedeniyle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne değer gördü.

Söke Belediyesi’nin kentsel canlandırma sürecine ekonomik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak yaklaştığı ‘Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi’ ise Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Proje kapsamında kurulan kent atölyeleriile yerel istihdama katkıda bulunulurken, koruma politikalarını sürekli kılacak adımlar atıldı.

Kazanan belediyelere ödülleri 17 Kasım Perşembe günü YAPEX Restorasyon Fuarında, törenle sunulacak.

Belediyelerin “Koruma” projeleri YAPEX Fuarında sergilenecek

Restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı, 6 yıldır ÇEKÜL ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde “Kültür Mirası” üst başlığında yapılıyor. Tarihi Kentler Birliğinin de desteklediği fuarın bu yılki konusu “Kültür Mirası ve İşlevlendirme” olarak belirlendi. “Proje, Uygulama ve Süreklilik” dallarında düzenlenen yarışmada ödül alan belediyelerin, proje paftalarının yer aldığı sergi, 16-19 Kasım tarihlerinde, fuarın kapanışına dek gezilebilecek.

Ödül Alan Belediyelerin Tam Listesi ve Projeleri

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Bursa Belediyesi, Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri

Jüri Özel Ödülü: Söke Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi

PROJE ÖDÜLLERİ:

Edirne Belediyesi, Selimiye Cami Çevresi ve Kırkpınar Alanı Kentsel Tasarım Projeleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5.Mıntıka 1313 ve 1339 Parselleri Restorasyon Projeleri

Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırması ve Nasurullah Cami Çevresi Kentsel Tasarımı Projeleri

Melikgazi Belediyesi, Arap Ocağı ve İptidai Mektebi Restorasyon Projeleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım Projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

Seyhan Belediyesi, Av. Turan Arun Sokağı Sağlıklaştırma Projesi

Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük Şehri Missis Projesi

UYGULAMA ÖDÜLLERİ:

Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri Projesi

Çanakkale Belediyesi, Ece Ayhan Kültür Merkezi Restorasyonu Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele Müzesi ve Müftü Evi Restorasyonu Projeleri

Merzifon Belediyesi, Ulukuşlar Konağı Restorasyon Projesi

Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi Projesi

Urla Belediyesi, Postane ve Zafer Sokakları Sağlıklaştırma ve Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Restorasyonu Projeleri

Uzunköprü Belediyesi, Eski Askerlik Şubesi Binası Restorasyon Projesi

Ünye Belediyesi, Kadılar Yokuşu Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ:

Süreklilik ödülleri, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilir.