TEK YÖN; EĞİTİM…

Bu haber sadece Mavişehir Carrefour’un oradaki 8291.sokağın tek yön duyurusunu yapmıyor, aslında neden evrimimizi tamamlayamadığımızın resmini çiziyor…

Bu haberi sadece sizi bilgilendirmek ve dikkat etmeniz için uyarı amacıyla yapacaktık ama o yolda ters yöne giren -kültürlü ve kendini geliştirebilmiş birkaç kişiyi tenzih ederim- duyarsız ve kendi kurallarıyla yaşamayı seven insanlarla gerçekleşen iletişimimiz sonrası durumu biraz daha farklılaştırdı. Mavişehir’i anlatırken kültür seviyesi yüksek diye başlarız ya; o masala pek inanmayabilirsiniz.

Uzun bir süredir tek yön olarak kullanılan yola yanlış giren sürücüleri uyardığımızda;

-çekilin önümden ben burada oturuyorum, sürekli bu yolu kullanıyorum,

-biliyorum,

-beni uyardığın gibi git arkadakileri de uyar, bak geçiyorlar,

-acil bir işim olmasa girmezdim,

-sen sorunlu musun?

-sen kim oluyorsun?

-burası daha önce diğer türlü tek yöndü şimdi böyle oldu, yine değiştirecekler gibi karşılıklara maruz kaldık…



Esas tehlike 8295. Sokak ile 8291.Sokağın birleştiği noktada; çünkü kurallara uyup ters yolu değil de 8295. sokağı kullanan sürücülerin sol tarafından hızla ters yönden gelen duyarsız sürücüler çıkıyor. Esas tehlike 8295. Sokak ile 8291.Sokağın birleştiği noktada; çünkü kurallara uyup ters yolu değil de 8295. sokağı kullanan sürücülerin sol tarafından hızla ters yönden gelen duyarsız sürücüler çıkıyor.

Etrafımız bile bile birilerinin hayatını tehlikeye atabileceklerinin farkında, bu dünyada sadece onlar yaşıyormuşcasına; hatalı olup olmaması konusunda kimseyi önemsemeyen insanlarla çevrili.

100’ün üzerinde insanla karşı karşıya geldim o yolda, özür dileyip, farkında değilim diyerek yolunu değiştiren inanın tam 5 kişi oldu. Bölgede görüştüğümüz birçok kişinin bu yolun sürekli akış yönünün değiştiğini,insanları da yanılttığını söylüyor.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi’nin trafik denetleme konusunda daha hassas olmasını istiyor, tabela ve ışıkların bazı sürücüler tarafından hâlâ doğru algılanamadığı günümüzde yaptırımlarının arttırılmasını talep ediyoruz.