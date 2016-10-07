TEGV, ATEŞBÖCEKLERİ İLE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), gezici öğrenim birimleri olan 24 Ateşböceği ile Türkiye’nin dört bir köşesindeki çocuklara eğitim desteği götürüyor.

Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimlerinde TIR dorsesinin içine kurulu ‘Bilişim ve Teknoloji Alanı’, ‘Serbest Etkinlik Alanı’ ve ‘Yaşam Alanı’ olmak üzere 3 bölüm bulunuyor. Tüm ilköğretim çağındaki çocuklara açık olan ve yılda 2400 çocuğa ulaşabilecek kapasiteye sahip olan Ateşböcekleri; güler yüzlü, sıcak, donanımlı öğrenme ortamıyla, çocuklara yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek eğitim olanakları sunuyor. Ayrıca “Tematik Ateşböcekleri” olarak Bilim Ateşböceği ve Düş Gezgini Ateşböceği de özel tasarımları ile çocuklarımıza bilim ve sanatı sevdiriyor.

Bilim Ateşböceği ve Düş Gezgini Ateşböceği

Bilim Ateşböceği, Lloyd’s Register Vakfı sponsorluğunda hayata geçen bir proje. Uyguladığı eğitim programı ile ilköğretim çağı çocuklarına, bilimsel temel bilgi ve becerileri kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Düş Gezgini projesi ise, çocukların sanat eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Alta Mane Vakfı desteği ile Ateşböceğinin gezici bir sanat atölyesine dönüştürülmesiyle oluşturuldu. Düş Gezgini Ateşböceği, plastik sanatların tüm disiplinleri sayesinde, 1-8. sınıf çocuklarımızın yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştiriyor.

TEGV Ateşböceği gezici Öğrenim Birimleri, 2000 yılından bu yana, 7’si yurtdışında (Makedonya ve Kosova) olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki yüz binlerce çocuğumuzun geleceğine ışık tuttu.

TEGV; Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklarımıza ‘Gezici Öğrenim Birimi’ olan Ateşböcekleri sayesinde eğitim desteği sağlıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 36 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi ve 2’si tematik olmak üzere toplam 24 Ateşböceği (gezici öğrenim birimi) ile çocuklarımıza eğitim desteği hizmeti sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyon çocuğumuza verdiği eğitim desteğini on binlerce gönüllüsü ile gerçekleştiriyor. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.