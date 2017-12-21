SULTANVELİ ORGANİK BOSTANLI’DA

Doğal ve organik gıdaların yanı sıra, baharat çeşitleri, cilt bakım ürünleri, doğal sabunlar gibi birçok ürün seçeneği sunan Sultanveli Organik, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere merhaba dedi.

15 sene boyunca eczane teknisyeni olarak çalışan Tuğba Tekdemir, eşi ile birlikte istihdam yaratmak ve hayatlarına yenilik katmak için Sultanveli Organik’i İzmirlilerle buluşturmaya karar vermiş. Kısa bir süre önce Bostanlı’da kapılarını açan Sultanveli Organik daha şimdiden ürün çeşitliliği ile müşterilerini kendisine hayran bırakıyor.

Tuğba Tekdemir organik ve güvenilir gıda tüketmenin önemine vurgu yaparak Sultanveli Organik’te doğal gıdaları bulabileceğinizi müjdeliyor. Kendi organik balları, ev yapımı salçaları, tarhanaları, taze baharatları ve bir vazgeçilmez olan türk kahvesini burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda kozmatik ürünlerini de bulabileceğiniz Sultanveli Organik, saç bakımından cilt bakımına kadar her türlü ihtiyacınıza doğal çözümler sunuyor.

Farklı bitki ve baharatların karışımı ile elde edilen kış çaylarına ilginin yoğun olduğunu, zencefil, tarçın, karanfil, ayva yaprağı ve kuşburnu ile yapılan baharat çayılarının kış aylarında vücut direncini arttırma özelliği olduğunu söyleyen Tuğba Tekdemir, bu bitkileri kaynatıp kış boyu tüketebilirsiniz dedi. Antioksidan madde içeriği yüksek bitkisel çayları tüketenlerin vücutları, kışın daha fazla direnç kazanıyor. Ayrıca kış çaylarını zenginleştirmek adına farklı ürünler de katılabilir. İçmekte zorluk çekenler, içerisine bal veya pekmez ilave ederek, içimi daha kolay hale getirebilirler” diye konuştu.

Tuğba Hanım mis kokan baharatları ve organik gıdaları ile tanışmak isteyen herkesi türk kahvesi eşliğinde hoş sohbete davet ediyor.

Adres: Şehitler Bulvarı 54/A Bostanlı

Gsm: 0532 100 13 43

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