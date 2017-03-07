Senfoni’den, Kadınlar Günü Özel Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İzDSO) Kadınlar Günü’nü çok özel bir konserle kutlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 10 Mart Cuma gecesi Folkart’ın Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.
İtalya’nın yetiştirdiği ünlü şef Antonio Pirolli yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na solist olarak Rus keman sanatçısı Tatiana Samouil eşlik edecek. Programda G. Rossini “Wilhelm Tell Uvertür”, S.Saens “3 numaralı keman konçertosu” ve L.V.Beethoven “7 numaralı senfoni” seslendirilecek. Bu konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lar ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden Cuma günü konser saatine kadar alınabilir.
Antonio PİROLLİ(ŞEF)
Roma’da doğan Antonio Pirolli Roma ‘’SantaCecilia’’ Konservatuvarı’nın piyano, kompozisyon, koro ve orkestra yönetimi bölümlerinden pekiyi dereceyle mezun oldu. Zoltan Pesko, Vladimir Delman ve RudolfBarshai ile çalışan Pirolli, 1987 yılında ‘’3. Arturo Toscanını Şeflik Yarışması’’nda üçüncülük ödülünü kazandı. Türkiye’ye geldiğinden itibaren 1995-2000 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin, 2002-2005 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Müzik Direktörlüğü görevini yürüttü. Çok geniş bir opera ve senfoni repertuvarına sahip olan Pirolli, dünyanın en önemli opera, senfoni orkestralarına ve festivallerine davet edilmektedir.
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