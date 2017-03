Senfoni’den, Kadınlar Günü Özel Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İzDSO) Kadınlar Günü’nü çok özel bir konserle kutlayacak. Ahmed Adnan Saygun San at Merkezi’nde 10 Mart Cuma gecesi Folkart’ı n Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.

İtalya’nın yetiştirdiği ünlü şef Antonio Pirolli yönetimindeki İz mir Devlet Senfoni Orkestrası’na so list olarak Rus keman sanatçısı Tatiana Samouil eşlik edecek. Programda G. Rossini “Wilhelm Tell Uvertür”, S.Saens “3 numaralı keman konçertosu” ve L.V.Beethoven “7 numaralı senfoni” seslendirilecek. Bu konserin biletleri intern et üzerinden ( www.biletinial.c om ), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lar ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden Cuma günü konser saatine kadar alınabilir.

Antonio PİROLLİ( ŞEF)

Roma’da doğan Antonio Pi rolli Roma ‘’SantaCecilia’’ Konservatuvarı’n ın piyano, kompozisyon, koro ve orkestra yönetimi bölümlerinden pekiyi dereceyle mezun oldu. Zoltan Pesko, Vl adimir Delman ve RudolfBarshai i le çalışan Pirolli, 1987 yılında ‘’3. Arturo Tosc anını Şeflik Yarışması’’nda üç üncülük ödülünü kazandı. Türkiye’ye geldiğinden itibaren 1995-2000 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin, 2002-2005 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Müzik Direktörlüğü görevini yürüttü. Çok geniş bir opera ve senfoni repertuv arına sahip olan Pirolli, dünyanın en önemli opera, senfoni orkestralarına ve festivallerine davet edilmektedir.