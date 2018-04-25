ŞEF CELAL UÇUCU VE KOROSU

ŞEF CELAL UÇUCU YÖNETİMİYLE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI

Geçtiğimiz günlerde Ziya Gökapl Kültür Merkezi’nde muhteşem bir gece yaşandı. İzmir’in değerli müzisyenlerinden, kanun sanatçısı şef Celal Uçucu’nun yönetimindeki koro, konuk sanatçı Eda Özay’ın seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin en nadide eserleriyle adeta dinleyicileri mest etti.

Şef Celal Uçucu’nun mükemmel yönetimiyle Türk Sanat Müziği Korosu seyircilerinden büyük beğeni topladı. Katılımın çok yüksek olduğu gecenin sonunda sanatçılar uzun süren alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandılar. Mavişehir Dergisi ekibi olarak bizler de o gecede bulunmaktan ve konseri dinlemekten çok büyük bir keyif aldık.

Konser sonrası Şef Celal Uçucu Mavişehir Dergisi okurları için şu sözleri aktardı; “Türk” ve “klasik” kelimeleri, Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti’nden süregelen müziğe karşı Batı müziği taraftarlarınca ileri sürülen bazı iddialara cevap vermek için türetilmiştir. Klasik Türk musikisi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türüdür. Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir. Bizler de elimizden geldiğince bu değerlerimizi yaşatmaya, sahne performanslarımızı müzik severlerin beğenisine sunmaya devam ediyoruz.”