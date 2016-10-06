Salonunuzda İtalyan esintisi: EVİM Serisi

Birbirinden şık ve dekoratif ürünlerden oluşan ‘EVİM’ serisi ile aydınlatmada şıklığı ve zarafeti aynı anda yakalayabilirsiniz…

İtalyan tasarımcıların elinden çıkan elit çizgiler, bir yandan evinizin dekorasyonuna değer katarken, bir yandan da mekanınızın daha seçkin gözükmesini sağlayacak.

Krom metal gövdeler, metalize edilmiş cam detayları, kristal kullanımı, özel üfleme camlar gibi fark yaratan ayrıntılar ile İtalyan ustaların el işçiliğinin birleşimi, ‘EVİM’ serisinde adeta birer sanat eseri olarak karşınıza çıkıyor.

Yedi farklı aileye ait sarkıt, aplik ve lambader versiyonları ile hiçbir zaman eskimeyecek klasik ve estetik formlar, salonunuza değer katacak.

Aydınlatmada şık ve seçkin bir çözüm arayan herkese, İtalyan tasarımları ile LAMP 83’ün hizmet kalitesinin buluştuğu ‘EVİM’ serisini öneriyoruz…

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.lamp83.com.tr/kategori/159/evim-serisi/