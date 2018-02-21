“Rengârenk” yaşamın renklerini buluşturacak.

Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün organizasyonuyla gazeteci yazar Uğur Oral’ın eserlerinden oluşan “Rengârenk” isimli fotoğraf sergisi 3 Mart’ta İstanbul’da başlayacak. Kadınlara ithaf edilen serginin geliri kız öğrenci bursu olarak değerlendirilecek.

Karşıyaka Soroptimist Kulübü, gazeteci yazar Uğur Oral’ın eserlerinden oluşan “Rengârenk” isimli fotoğraf sergisini İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak. Kadın haklarına ve kadının sosyal yaşamdaki konumuna yönelik hassasiyetiyle öne çıkan ve bu bağlamda birçok projeye imza atan Karşıyaka Soroptimist Kulübü “Rengârenk”i de kadınlara ithaf etti. “Rengârenk” 3 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek açılışla başlayacak ve 10 Mart tarihine kadar Balat Mah. Vodina Cad. No:39-41 Fatih-İstanbul adresinde faaliyet gösteren “Balat Kültür Evi”nde ziyarete açık kalacak. Sergide yer alan fotoğrafların satışından elde edilecek tüm gelir, Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün kız öğrencilere yönelik eğitim bursu fonunda değerlendirilecek.

“Rengârenk” isimli sergiyi yaşamın rengi kadınlara ithaf ettiklerini ve böylelikle kamuoyuna mesajlarını evrensel bir dille, sanatla vermek istediklerini belirten Karşıyaka Soroptimist Kulübü Başkanı Şafak Bahşişoğlu, bu hedefleri doğrultusunda kendilerine destek olan gazeteci yazar Uğur Oral’a teşekkür etti. Aralarında kadın fotoğraflarının da bulunduğu, yaşamdan güzelliklerin buluştuğu “Rengârenk” isimli serginin büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Bahşişoğlu sergide 45 fotoğrafın yer alacağını ve satıştan elde edilecek gelirin kız öğrencilere burs olarak verileceğinin altını çizdi. Bahşişoğlu şöyle konuştu: “Karşıyaka Soroptimist Kulübü olarak kadınlarımızın iyi bir eğitim alarak sosyal yaşamda güçlü bir biçimde var olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar kadın odaklı pek çok çalışmaya imza koyan kulübümüz yine aynı vizyonla “Rengârenk”i sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Sosyal yaşam birçok rengin iç içe bulunduğu bir gökkuşağı ve bu gökkuşağında kadınlarımız da çok önemli bir renk. Bu düşünceyle, “Rengârenk”i kadınlarımıza ithaf ediyor ve toplumsal gökkuşağında kadının her zaman hak ettiği yeri almasını diliyoruz.”

Şimdiye kadar dördü yurt dışında olmak üzere 14 kişisel sergiye imza atan ve tüm sergilerini yardım amaçlı açmasıyla tanınan gazeteci yazar Uğur Oral ise Karşıyaka Soroptimist Kulübü’ne böylesine önemli bir amaç doğrultusunda destek vermekten mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Açtığı fotoğraf sergilerini ‘insanlığa hizmet etmenin bir yolu’ olarak nitelendiren Oral, Atina’da zihinsel engelli Yunan çocuklarına yardım amaçlı çalışan AMİMONİ Vakfı için üç, Selanik’te ise meme kanseriyle savaşan AELİA Vakfı için bir sergi açtı. Oral, Türkiye’de de hayır kuruluşları yararına 10 ayrı kişisel sergiye imza attı. Sergilerinde satılan fotoğraflarının geliriyle ihtiyaç sahiplerine destek vermekten mutluluk ve onur duyduğunu belirten Oral “Yeni sergim “Rengârenk”in de gelirini Karşıyaka Soroptimist Kulübü kız öğrenci bursu olarak değerlendirecek. Rengârenk’in geliriyle birkaç kızımızın eğitimine katkı sağlayabilmek benim için en büyük mutluluk ve onur olacak. Nazik teklifiyle bu onuru yaşamama vesile olan Karşıyaka Soroptimist Kulübü Başkanı Sayın Şafak Bahşişoğlu’na ve sergimi ziyaret edip bu amaca destek verecek tüm sanatseverlere yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.