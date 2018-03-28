RENGÂRENK ŞİMDİ DE İZMİRLİ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Gazeteci-yazar Uğur Oral’ın Karşıyaka Soroptimist Kulübü organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleşen fotoğraf sergisi Rengârenk, gördüğü yoğun ilgi üzerine şimdi de İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

4-6 Nisan tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda açık kalacak Rengârenk’in tüm geliri yine Karşıyaka Soroptimist Kulübü tarafından kız öğrenci bursu olarak değerlendirilecek.

Tüm sergilerini yardım amaçlı açmasıyla tanınan Gazeteci-yazar Uğur Oral’ın 3-10 Mart tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen sergisi “Rengârenk” şimdi de İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Karşıyaka Soroptimist Kulübü, Rengârenk’in İstanbul’da büyük ilgi görmesi neticesinde aynı sergiyi İzmir’de de yineleme kararı aldı. İstanbul’da olduğu gibi İzmir’de gerçekleşecek serginin de tüm geliri Karşıyaka Soroptimist Kulübü tarafından kız öğrenci bursu olarak değerlendirilecek. 4-6 Nisan tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda ziyarete açık kalacak olan Rengârenk, 4 Nisan Çarşamba günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek kokteylle başlayacak.

SERGİLERİYLE İNSANLIĞIN HİZMETİNDE

Gazeteci-Yazar Uğur Oral gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında tüm sergilerini yardım amaçlı açarken, fotoğrafı “insanlığa hizmet etme yolu” olarak adlandırıyor. Atina’da zihinsel engelli Yunan çocuklarına yardım amaçlı çalışan AMİMONİ Vakfı için üç, Selanik’te ise meme kanseriyle savaşan AELİA Vakfı için bir sergi açan Uğur Oral Türkiye’de de hayır kuruluşları yararına 10 ayrı kişisel sergiye imza attı. İzmir’de başlayacak olan Rengârenk, Uğur Oral’ın yardım amaçlı açtığı 16. kişisel fotoğraf sergisi olacak.

Sanat camiasında sıklıkla dillendirilen “fotoğraf zor satılır” tezine karşın sergilerinde deyim yerindeyse “ezber bozan”, hatta İzmir’de, yine bir sivil toplum kuruluşunun eğitim bursu yararına açtığı son sergisinde tüm fotoğrafları alıcı bulan Uğur Oral, Rengârenk’in de aynı başarıyı yakalayacağı inancında. Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün bu girişimine destek vermekten mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Uğur Oral şöyle konuştu: “Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün değerli Başkanı Sayın Şafak Bahşişoğlu bana sergi önerisiyle geldiğinde ilk olarak fotoğrafların gelirinin hangi amaçla kullanılacağını sordum. Toplanan paranın kız öğrencilere burs olarak verileceğini öğrendiğimde gerçekten çok heyecanlandım; zira kızlarımızın eğitim alması, aydınlanması ve yaşama erkeklerle eşdeğer donanımla başlaması benim de son derece önemsediğim bir ideal. Kulüp üyeleriyle birlikte kollarımızı sıvadık ve Rengârenk, 3 Mart günü İstanbul’da Soroptimist Kulüpleri Balat Kültürevi’nde başladı. Sergi gerçekten büyük ilgi gördü ve kulüp yönetimi etkinliği İzmir’de de tekrarlama kararı aldı. Rengârenk İzmir’e gelirken bazı değişiklikler yaptım, ilk defa sergilenecek farklı fotoğraflar ekledim, ismi gibi rengârenk bir koleksiyon ortaya çıktı. 4 Nisan günü İzmir Ticaret Odası’nda başlayacak olan sergimde 35 fotoğrafım yer alacak. Tüm İzmirli sanatseverleri ve hayırseverleri Rengârenk’in açılışına davet ediyor, Karşıyaka Soroptimist Kulübü’nün bu ulvi çabasına destek olmaya davet ediyorum. Dilerim yine tüm eserler alıcı bulur ve geliriyle birçok kız öğrenci eğitim alma şansına kavuşur. Bunun onuru hepimizin olacaktır.” diye konuştu.

KADINLARA İTHAFEN…

Rengârenk” isimli sergiyi yaşamın rengi kadınlara ithaf ettiklerini ve böylelikle kamuoyuna mesajlarını evrensel bir dille, sanatla vermek istediklerini belirten Karşıyaka Soroptimist Kulübü Başkanı Şafak Bahşişoğlu, bu hedefleri doğrultusunda kendilerine destek olan gazeteci yazar Uğur Oral’a teşekkür etti. İstanbul’da gerçekleşen serginin büyük ilgi görmesi üzerine Rengârenk’i İzmir’e taşımaya karar verdiklerini belirten Bahşişoğlu şöyle konuştu: “Karşıyaka Soroptimist Kulübü olarak kadınlarımızın iyi bir eğitim alarak sosyal yaşamda güçlü bir biçimde var olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar kadın odaklı pek çok çalışmaya imza koyan kulübümüz yine aynı vizyonla “Rengârenk”i İzmirli sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Sosyal yaşam birçok rengin iç içe bulunduğu bir gökkuşağı ve bu gökkuşağında kadınlarımız da çok önemli bir renk. Bu düşünceyle, “Rengârenk”i kadınlarımıza ithaf ediyor ve toplumsal gökkuşağında kadının her zaman hak ettiği yeri almasını diliyoruz. İstanbul’daki sergimize yoğun ilgi gösteren ziyaretçilere yürekten teşekkür ediyoruz. İzmir’de, kendi şehrimizde, ilginin ve katılımın çok daha fazla olacağına inanıyor, tüm İzmirli sanatseverleri Rengârenk’e davet ediyoruz.” diye konuştu.