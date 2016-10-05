PAMUK PRENS HEM ŞAŞIRTTI, HEM GÜLDÜRDÜ!

KAHKAHA DOLU GALA!

7 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan, Birol Güven’in sıradışı projesi Pamuk Prens filminin galası geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Trump Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda Cinemaximum Trump’ta düzenlenen galada renkli anlar yaşandı. Salonlardan kahkaha seslerinin yükseldiği gecede, filmi izleyenler “hem güldük, hem şaşırdık” yorumunda bulundu.

Başrolünde Tamer Karadağlı’nın yer aldığı, yılın en sıradışı filmi “Pamuk Prens” in galası geçtiğimiz Salı akşamı, Trump Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda Cinemaximum Trump’ta gerçekleşti.

Sanat ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecede, birbirinden renkli anlar yaşandı.

Film gösteriminden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi, Pamuk Prens gibi farklı bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ve seyircinin yüzünün gülmesinin kendilerini daha da mutlu edeceğini belirtti.

Salonlardan kahkaha seslerinin yükseldiği gecede, yılın en sıra dışı filmi Pamuk Prens izleyenlerden tam not aldı.

RİSK ALDIĞIMIZA DEĞDİ!

Seyircilerin kendilerini anlamayacağına dair endişelerinin yersiz olduğunu belirten filmin yapımcısı ve senaristi Birol Güven “ Seyirciler muhteşemdi ve bütün endişelerimize son verdiler.. Onlar güldükçe, biz de güldük dedi.”

Filmin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ise “Çok risk aldık aslında; ama seyircinin kahkahalarını görünce yaptığımıza değdi, iyi ki bu riski almışız diye düşündük.” dedi.

İzleyenlerin “Hem güldük, hem şaşırdık” yorumunu yaptığı Pamuk Prens, 7 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak.