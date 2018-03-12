NEVİZADE’DE LİNET RÜZGARI

Hayat arada belki sokaklara uğrar ama döner dolaşır Nevizade’de durur. Neşesi, eğlencesi, doslukları, kırgınlıkları, üzüntüleri, her renkten ve her sosyal sınıftan insanı, müdavimleri, ilk defa gelenleri, aşıkları, ayrılanları, unutulanları, zengini, fakiri, işletmecisi, müşterisi, fanatiği, tarafsızı vb. bir çok etkenin oluşturduğu havası ile burası eğlencenin diğer adıdır.
30 Mart Cuma gecesi Linet ile eğlenceye hazır mısınız?
Rezarvasyon: 0232 345 05 75
Denizden ve güneşten kuruyan cildinizi banyoda sabun kullanarak daha da kurutmayın. Sabun yerine nemlendirici içeren vücut şampunlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca günde en az bir defa vücut tipinize uygun bir...
Kişiye özel tasarımlar, içinizi ısıtan detaylar ve hayatınızı kolaylaştıran lüks ürünlerle yaşam alanlarınıza değer katıyoruz. Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler, doğal malzemeleri hayal gücü ile birleştiren Ayaz Akın Mobilya’yı tercih ediyor....
Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın...
BN Deco Bostanlı’da yeni açılan büyülü bir mağaza. İçeri girdiğinizde sizi karşılayan özel tasarım ürünlerle kendinizi masal diyarında gibi hissedeceksiniz. BN Deco’da sadece çocuklarınız için değil eviniz için de birbirinden...
Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın...
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