NEVİZADE’DE LİNET RÜZGARI

Hayat arada belki sokaklara uğrar ama döner dolaşır Nevizade’de durur. Neşesi, eğlencesi, doslukları, kırgınlıkları, üzüntüleri, her renkten ve her sosyal sınıftan insanı, müdavimleri, ilk defa gelenleri, aşıkları, ayrılanları, unutulanları, zengini, fakiri, işletmecisi, müşterisi, fanatiği, tarafsızı vb. bir çok etkenin oluşturduğu havası ile burası eğlencenin diğer adıdır.

30 Mart Cuma gecesi Linet ile eğlenceye hazır mısınız?

Rezarvasyon: 0232 345 05 75