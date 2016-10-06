MURAT’A, AVUKAT NİHAN DARBESİ

Yapımcılığını, dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, başrollerini İbrahim Çelikkol, Saadet Işıl Aksoy, Alican Yücesoy ve Mehmet Aslantuğ’un paylaştığı ‘Kördüğüm’ün 29. bölümüne, sevilen oyuncu Gözde Mutluer dahil oluyor. Mutluer, Enver Bey’in (Mehmet Aslantuğ) varlığından haberdan olmadığı gayrimeşru kızı Melisa’yı canlandıracak. Melisa, kimliğini saklayarak, yıllar sonra Enver Bey’in karşısına çıkacak ve dengeleri yerinden oynatacak.

KAAN’IN TUTTUĞU AVUKAT

Naz’ın ölümünün bir numaralı şüphelisi durumuna gelen Ali Nejat, Kaan’ı Feyza’ya emanet eder. Murat, Tarık Bey’in konuşamıyor olmasından cesaretlenerek psikolojik işkencenin dozunu artırır. Kaan’ın Ali Nejat için tuttuğu avukat Nihan ise, Murat’ın tüm planlarını altüst eder.

MELİSA’NIN GİZEMİ

Enver Bey’in yanında çalışmak isteyen ısrarcı genç kızın adı Melisa’dır. Ancak Melisa gerçek kimliğini gizler. Melisa, Enver Bey’in gayrimeşru kızıdır. Öte yandan Murat, Neslihan’a Umut’un Eylül ile birlikte olduğunu söyler. Neslihan’ın gördüğü manzara Murat’ı haklı çıkarır…

NAZ BEBEK CAHİDE’NİN EVİNDE

Naz’ın öldürüldüğünü öğrenen Süreyya Hanım şoktadır. Eğer geçmişe ait sırrını birine daha söylerse kendisinin de öldürüleceğinden emindir. Genco ise Naz bebekle baş başa kalmıştır. Tek çaresi, bebeği de alıp Cahide Hanım’ın kapısını çalmaktır.

KÖRDÜĞÜM | 29.BÖLÜM | 6 EKİM PERŞEMBE | 20.00 |FOX