MOĞOLLAR 50. YIL KONSERLERİ İLE İZMİRLİLERİ BÜYÜLEDİ

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nun ev sahipliğindeki 1. Karşıyaka Türkü Günleri, 9-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.

50. Sanat yılını kutlayan efsane müzik grubu Moğollar, 13 Nisan akşamı Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda muhteşem bir sahne performansı ile herkesi bir kez daha kendilerine hayran bıraktılar.

Mavişehir Dergisi ekibi olarak bu muhteşem konseri dinlemekten büyük keyif aldık. Konser sonunda Moğollar 50. yılları ile ilgili

Mavişehir Dergisi okurları için şu cümleleri aktardırlar;

Cahit Berkay: Dünyada 50 yılını tamamlamış çok az müzik grubu var. Uzun yıllar ayakta kalanlar işlerini doğru düzgün yapmış olanlardır. Biz de düzgün işler yaptığımız için farklı sahnelerde 50. yıl konserlerimizi dinleyicilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir sevgi ile karşılaşıyoruz. Bu mutluluğun tarifi çok zor.

Taner Öngün: 50. yıl konserlerimiz büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanıyor. 50. yılımız hem bizim için hem de ülkemiz için sanat adına çok güzel bir şey.

Emrah Karaca: Son 10 yıldır Moğollar grubuna dahil olmanın gururunu yaşıyorum. Ondan önce babam Cem Karaca sayesinde zaten Moğollar’ın her zaman içindeydim aslında. Dile kolay, 50 yıl… Çok büyük bir zamandan bahsediyoruz. Onlar çok özel sanatçılar. 50 yıldır duruşlarını hiç bozmadılar. Hala yeniyi arayıp, üretmeye devam ediyorlar. Bence bu ülke için müzik adına mihenk taşlarından biridir Moğollar grubu. Onlarla birlikte çalıştığım için kıvanç duyuyorum. Sahnede yaşadığımız güzel anlara her konserde yenilerini ekliyoruz.

Kemal Küçükbakkal: Moğollar gibi çok başarılı bir müzik grubunun içinde olmaktan çok mutluyum. Onların müzikleriyle, onların hikayeleriyle büyüdüm. Issızlığın ortasında isimli parçayı ilk dinlediğimde davul çalmaya yeni başlamıştım. Anneme şu cümleyi söylediğimi çok net hatırlıyorum; “bu şarkıyı bir kere çalayım bana yeter” demiştim. Şu an onlarla birlikte aynı sahneyi paylaşıyorum. İyi ki varlar. Umarım daha çok uzun yıllar birlikte sahne alırız.