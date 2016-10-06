Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayın sağlayıcısı Medianova oldu

Medianova, Milli Piyango İdaresi’nin internet sitesinden canlı olarak yayınlayacağı tüm çekilişler için altyapı hizmeti sunacak.

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) kendi internet sitesinden yayınlayacağını duyurduğu çekiliş canlı yayınlarına ilişkin tüm hizmetleri Medianova sağlayacak. Medianova, On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarının çekilişlerinin yanı sıra Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin canlı çekimini ve www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlanmasını sağlayacak.

Medianova olarak 2005 yılından bu yana müşterileri için binlerce anahtar teslim internet canlı yayınına imza attıklarını belirten CEO Serkan Sevim, “Sıfır hata ile çalışan altyapımızı şimdi de ülkemizin en değerli ve köklü kurumlarından Milli Piyango İdaresi’nin kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Canlı yayınların büyük ilgi göreceğine ve güçlü altyapımız sayesinde çekilişleri izlemek isteyen herkese kesintisiz ve kaliteli hizmet sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Medianova hakkında:

2005 yılında kurulan Medianova, sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve profesyonel ekibiyle küresel çapta “streaming” ve bulut bilişim çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu günden beri geliştirdiği CDN platformu ile Medianova, video ve audio streaming, Live TV encoding ve internet streaming alanında benzersiz ve geniş bir çözüm yelpazesine sahiptir. Günde 1,5 milyar işlem yapan platformları ile Türkiye’nin lider servis sağlayıcısı Medianova, e-öğrenmeye yönelik streaming hizmetleri de sunmakta olup, farklı sektörlerdeki kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş katma değerli çözümler geliştirmektedir. Medianova ABD ve Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerini hem B2B hem de B2C’yi kapsayan bir anlayış ve inovatif bakış açısıyla sürdürmektedir.

Medianova, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile de Türkiye’de internete yenilik ve değer katmaktadır. Bu kapsamda desteklenen servislerden biri olan HTTP/2 Teknolojisi web sitelerinin veri aktarım hızında yüzde 50’den fazla performans artışı sağlamaktadır. Yüksek sıkıştırma özelliği, öncelik verme ve işlem sayısını yarı yarıya düşürme gibi özellikler sayesinde web ve mobile kullanıcıları, EDGE hızında bile servislere çok daha hızlı şekilde ulaşabilmektedir.

Medianova’nın geliştirmiş olduğu site hızlandırma platformu Aksela, web sitelerinin ve web uygulamalarının yüklenme hızını artırmaktadır. Aksela, siteleri ve uygulamaları farklı tarayıcı ve cihazlara göre optimize ederek, yüzde 43’e kadar daha hızlı yüklenmelerini sağlamaktadır. Bu artış, web sitelerinin SEO değerini artırarak, arama motorlarında daha üst sıralarda gösterilmelerine yardımcı olurken, organik trafiği de yüzde 37’ye kadar yükseltmektedir.

Medianova, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında beş kez üst üste yer alarak, ülkemizin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olma başarısını göstermiştir.