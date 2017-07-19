Mavibahçe’ye dünya çapında ödül geldi

AVM sektöründe önemli bir yeri olan Hermes ödüllerinden 8 tanesini almaya hak kazanan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Gökyüzünde Ziyafet etkinliği, bu kez de perakendenin Oscar’ı kabul edilen Solal Pazarlama Ödülü’ne layık görüldü.

Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl gerçekleştirilen, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Solal Pazarlama Ödülleri’nin yıldızlarından biri de, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi oldu. Solal Pazarlama Ödülleri’nde MaviBahçe, İzmir Gourmet Guide’ın katkılarıyla hazırlanıp, ECE Türkiye ve Marca Event’in işbirliğiyle hayata geçirilen “Gökyüzünde Ziyafet” projesiyle “Marka Bilinirliği ve Yeniden Konumlandırma Kategorisi”nde “Gümüş Ödül”ün sahibi oldu.

55 metre yükseklikte ziyafet, MaviBahçe’ye “Gümüş Ödül” getirdi

İzmir’in en sevilen yaşam ve alışveriş merkezi özelliğini taşıyan Mavibahçe, “2017 ICSC Solal Pazarlama”da bu yıl verilen 5 gümüş ödülden birini Türkiye’ye getirdi. ECE Türkiye ve Marca Event’in ortak çalışması “Gökyüzünde Ziyafet” projesiyle törende ilgi odağı olan MaviBahçe, 2016 yılında gerçekleştirdiği etkinlik ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden keserek; hedeflediği kitle üzerinde, böylesi verimli bir projeyle unutulmayacak izler bıraktı.

“Gökyüzünde Ziyafet” etkinliği ziyaretçilere yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde müthiş ve eşsiz bir ziyafet fırsatı sundu. 55 metre yükseklikte yemek yeme deneyimi yaşamak isteyen lezzet tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

“Gökyüzünde Ziyafet” projesi ile MaviBahçe, bir alışveriş merkezinden çok daha fazlası olduğunu gösterirken ve İzmir’de bir ilke imza atarak ‘Gökyüzünde Ziyafet’ projesini hayata geçirirken; ziyaretçileri ile kalıcı bağlar kurmayı da başarmış oldu.

Dünya çapında AVM’ler sekiz kategoride yarışıyor

Her yıl dünyanın en kaliteli alışveriş merkezlerinin ve pazarlama kampanyalarının yarıştığı ICSC Solal Marketing Ödülleri, alanında en prestijli ödül olarak gösteriliyor. Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından düzenlenen Solal Marketing Awards’ın finalinde bu sene dünyanın dört bir yanından 120 pazarlama kampanyası yarıştı. Avrupa ve Güney Afrika ülkelerinin de dahil olduğu uluslararası platformda, her sene düzenlenen pazarlama ödüllerinde, AVM’ler sekiz kategoride yarışıyor. Bu kategoriler arasında sosyal sorumluluk, marka konumlandırması, müşteri hizmetleri ve teknoloji branşları da yer alıyor.

Sosyal medyada 1.6 milyon erişim sağlandı

Gökyüzünde Ziyafet etkinliğinin tanıtımı, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Etkinliğin ilk tanıtım videosu takipçilerden yoğun ilgi gördü ve video 524.699 erişim, 166.131 video görüntülenmesi ve 488 paylaşım aldı. Etkinlik sırasında Facebook’un yeni özelliği kullanılarak gökyüzünden 24 dakikalık canlı yayın yapıldı. Yapılan canlı yayın 175.065 kişiye erişim sağlarken, 1.182 beğeni, 343 yorum ve 165 paylaşım aldı. Etkinlik sonunda hazırlanan video ise Facebook’ta 970.320 kişiye erişerek, 328.245 video görüntülenmesi sağlandı ve video toplam 4.641 ifade aldı. Bununla birlikte 713 paylaşım alan video ile viral bir yayılım sağlandı. Etkinlik tarihleri boyunca MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nin Facebook sayfasında 17.338 takipçi artışı yaşandı. Toplam da 1.670.084 kişiye erişim sağlandı.