MAVİBAHÇE’DE SABAH SPORU

Şehrin yeni yaşam merkezi MaviBahçe’de ‘Spor Kulübü’ etkinlikleri başladı. İlk günkü aktiviteye katılan İzmirli ünlü bloggerlar, AVM ziyaretçileri ve gazeteciler, klasik müzik eşliğinde pedal çevirdi, yürüyüş yaptı.

Etkinliğin ilk gününe ünlü bloggerler ve gazeteciler ve yürüyüş etkinliğinin organizatörü Erol Hülagü katıldı. Hülagü, blogger ve gazeteciler, MaviBahçe Kent Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı, özel etkinlik alanında pedal çevirdi. Sosyal medyada ‘pempe kekik’ ismiyle paylaşımlar yapan blogger Sibel Berkem, ‘fatoşca tatlar’ ismiyle bilinen blogger Fatma Damyan’da yürüyüşe katıldı. Ünlü bloggerler, anlık paylaşımlarla etkinliği binlerce takipçisine duyurdu. Yoga ve Plates Eğitmeni ve Stüdyo Mayra’nın işletmecisi Seda Ağme Sungun da ziyaretçilere bir saat boyunca plates yaptırdı.

Spor kulübü etkinlikleri devam ediyor

Sağlıklı yaşam ve spor alanlarındaki etkinliklerine bir yenisini ekleyen MaviBahçe’nin Spor Kulübü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler hafta içi belirlenen günlerde saat 09.00’da başlıyor.