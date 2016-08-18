LİKYA YOLU ULTRA MARATONU BAŞLIYOR

Türkiye’de düzenlenen ilk “Ultra Maraton” olma özelliğine sahip “Likya Yolu Ultra Maratonu” yüksek mücadeleye dayalı spor kavramını uluslararası koşucularla 24 Eylül’de Likya’da buluşturacak. Fethiye Ölüdeniz’den başlayacak ve Phaselis antik kentinde son bulacak olan maraton ile ilgili detaylı bilgi için www.likyayoluultramaratonu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkileyici tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzelliği ile “Tarihi Likya Yolu” dünyanın en iyi rotalarından biri olarak diğer ultra maraton rotaları arasında öne çıkıyor. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 250 km’lik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşularak 6 günde tamamlanacak olan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki benzersiz ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu spora gönül vermiş koşucular için hepsi ayrı birer cazibe unsuru olan yüksek zorluk derecesi, büyüleyici tarihsel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile LYUM, katılımcılara unutamayacakları bir deneyimi vaat ediyor.

Maratonun proje danışmanlığını ve yarış direktörlüğünü dünyada birçok ultra maratonu tamamlamış olan Prof. Dr Taner Damcı üstleniyor. Katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen konsept içerisinde yaratılan 6 farklı kategori ile herkese bu maratonun bir parçası olma ve heyecanlı atmosferi yaşama imkanı sunuluyor.