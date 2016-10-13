“Kültürpark hepimizin”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin kalbinde “daha çok yeşil, daha az beton” sloganıyla yürüttüğü “Yeni Kültürpark Projesi”ne ilçe belediye başkanları da destek verdi. Kültürpark’ın tüm İzmirlilere ait olduğunu belirten 21 belediye başkanı, bina yoğunluğunu azaltarak yeşil alanı artıracak proje önerisini desteklediklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alandaki bina yoğunluğunu azaltıp, yeşil miktarını 21 bin metrekare artırarak “geleceğe uzanan” bir Kültürpark yaratmak amacıyla hazırladığı projeye kentin belediye başkanları da sahip çıktı. Pakistan Pavyonu’nda hazırlanan sergi alanında projenin maketini ve video mapping uygulamasını inceleyen belediye başkanları adına açıklamayı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yaptı. Açıklamada, Kültürpark’ın tüm İzmir’in ve İzmirlinin olduğu belirtilerek, ilçe belediye başkanları olarak Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeyi destekledikleri dile getirildi. Projeyle bina yoğunluğunun yüzde 7’ye düşürüleceği, yeşil alan yoğunluğunun ise yüzde 56’ya çıkarılacağı vurgulanarak, “Bu proje tüm İzmir’in, hepimizin olan Kültürpark’ı geliştirecek, kentin merkezinde bir kentsel peyzaj alanı yaratacaktır” denildi.

“Destekliyoruz ve yanındayız”

21 belediye başkanı adına Sema Pekdaş tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Kültürpark tüm İzmir’in ve İzmirlinindir. Kültürpark’la hem ülkemizi tanıdık hem de tüm dünyayı. Kültürpark’ın kurucusu Behçet Uz ve ekibi 1934 yılında İzmir Belediye Meclisi’ne sundukları ve kabul edilen bir önergeyle bir yangın yerini, bir yıkıntı bölgesini halk üniversitesi olarak tasarlamış ve hayata geçirmişlerdi. O zamandan bu yana görev yapan tüm belediye başkanları da aynı anlayışla Kültürpark’ı bugüne kadar yaşatmışlar. 90’lı yıllarda Kültürpark’ın yenilenme ihtiyacı çerçevesinde bir yarışma düzenlenmiş ve bu yarışmayı kazanan projenin müellifi Mimar Şükrü Kocagöz ve ekibi olmuştur. Daha sonra fuarcılık anlayışındaki çağdaş gelişmeler ihtisas fuarcılığını gündeme getirmiş ve Kültürpark’ın içine hangarlar yapılmıştır. Bu hangarlar hem tüm İzmirlinin hem de İzmir’de var olan tüm odaların da görüş birliği içinde yapılmıştır. İhtisas fuarcılığı İzmir’in kalkınmasında ve kimliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yeri göz önünde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamen kendi bütçesiyle Türkiye’nin en büyük fuarı Fuar İzmir’i Gaziemir’de inşa etmiştir. Böylece ihtisas fuarlarının Kültürpark’tan ayrılmasıyla Kültürpark’ın yeni bir fonksiyonla düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte katılımcı bir anlayışla tüm görüşleri toplamış, anketler yapmış, odalardan üniversitelerden raporlar almış, açık forumlar düzenlemiştir. Bu çerçevede katılımcılık esasıyla toplanan görüşler proje müellifi Şükrü Kocagöz’ün de içinde bulunduğu ekiple hazırlanarak kentteki tüm inisiyatiflerle paylaşılmıştır. Öncelikle de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde Kültürpark’taki ağaç rölövesi ve tüm ağaçların envanteri çıkarılmıştır. 7 bin civarında tarihi ağacın tespiti yapılarak etiketlenme işlemi başlamıştır.

90’lı yıllarda yüzde 26 oranında olan yeşil alan 2 binli yıllarda yüzde 43’e çıkmışken, bu projeyle yüzde 56’ya çıkarılmıştır. Bina yoğunluğu ise 90’lı yıllarda yüzde 26 iken, 2 binli yıllarda yüzde 14’e düşürülmüş, proje önerisiyle ise yüzde 7’ye düşürüldüğü açıkça görülmektedir. Bu proje tüm İzmir’in, hepimizin olan Kültürpark’ı geliştirecek, kentin merkezinde bir kentsel peyzaj alanı yaratacaktır.

Biz belediye başkanları, ‘Kültürpark hepimizin’ diyor, bu projeyi desteklediğimizi ve yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna saygılarımızla açıklıyoruz.”

Kimler katıldı?

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Beydağ Belediye Başkanı Süleyman Vasfi Şentürk, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar.

Şehir dışında olan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de projeye desteklerini bildirdi.