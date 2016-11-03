Koton Beauty ile Güzelliğinize Özgün Bir Dokunuş Yapın

Koton Beauty, makyaj trendlerini yakından takip eden ürünleriyle, güzelliğinize özgün bir dokunuş yapıyor. Maskaradan ruja, fardan Terracota allığa kadar birbirinden özel makyaj ürünleri Ekim ayından itibaren raflarda yerini alıyor.

Günün her anında tarzından ödün vermek istemeyen kadınlar, Koton mağazalarında özenle oluşturdukları kombinlerini Koton Beauty’nin trendy makyaj ürünleriyle tamamlıyorlar. Yenilenen formülü, çarpıcı ve moda renk paleti, rose gold ambalajları ile Koton Beauty ürünleri, kusursuz bir görünümü mümkün kılıyor.

Günlük kullanıma uygun doğal bir makyaj, iş görüşmesi için dikkat çekici ama abartısız bir dokunuş ya da bir gece davetinde kusursuz görünmek isteyen herkes, Koton Beauty makyaj ürünlerinde ihtiyacı olan her ürünü buluyor, tarzlarını tamamlıyor.

Koton Beauty Terracota Serisi ile ipeksi bir görünüm

Yenilenen Koton Beauty içinde yer alan Terracotta serisi, cilde ipeksi bir dokunuş yapıyor. Özel ince sedeflerle geliştirilmiş formülleri ile kuru kullanımda doğal ve pürüzsüz bir görünüm yaratan ürünler, ıslak kullanımda da daha yoğun ve çarpıcı renkler ortaya çıkararak belirgin ve yoğun bir duruş sergiliyor. Koton Beauty Terracotta allığın satensi renkleri ile farklı stillere istenilen etkide mükemmel yansımalar katılıyor.

Uzun topukların yarattığı çarpıcı ve göz alıcı etki artık kirpiklerinizde…

Kalın kıl fırçası ile kirpikleri tek tek ayıran ve kremsi, yumuşak formülü ile kalınlaştırarak yüksek hacim sağlayan Oversize Volume maskara, tek katta kirpiklere güçlü hacim ve yoğun siyah rengi vererek bakışları ön plana çıkarıyor. Uzun kirpik isteyenlerin vazgeçilmezi Magical Kirpik uzatıcı maskara, kirpikleri tek tek yakalayıp uzatıyor, topaklanma yapmayan formülü ile mükemmel uyum içerisindeki ola plastik fırçası sayesinde de gözlere yeni bir boyut kazandırıyor.

Doğal ama çarpıcı bakışların sırrı 4’lü farlarda…

Zengin sedeflerden oluşan, topaklanma yapmadan tek katta yoğun renk veren ve gün boyunca ilk tazeliğini koruyan farlar ise Koton Beauty’nin en gözde ürünleri arasında yer alıyor. 4’lü farların mükemmel uyumlu renkleri, bakışları doğal ama çarpıcı kılıyor.

Doğal ve mükemmel görünümlü kaşlara sahip olmak Koton Beauty kaş şekillendirme seti ile artık çok kolay. Etkileyici görünümlü kaşlar yaratmak için gerekli olan tüm malzemeler, kaş şekillendirme seti içerisinde yer alıyor. İçerisinde bulunan mini kıl fırçaları ile istenilen kaş şekli yaratılırken, sünger fırça sayesinde istenilen tonda farlar kolayca kaşa uygulanabiliyor.