Keman ve Yay Yapım Atölyesi Son Sürat

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi İşbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası Keman ve Yay Yapım Atölyesi ve Sergisi devam ediyor. Ege, Bülent Ecevit, İstanbul Teknik ve Anadolu Üniversiteleri’nden gelen 17 öğrenci ve akademisyen, keman yapımcıları Nicolas Gilles ve Wolfram Neureither ile yay yapımcıları Boris Fritsch, Josef Peter Gabriel ve M. Ufuk Güler nezaretinde geçen yıl başladıkları iki keman ve altı yay üzerinde çalışıyor.

Bir çalgı yapım festivali havasında geçen atölyeye dün 2011 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri “Müzik Eğitimcisi Özel Ödülü”nün sahibi Prof. Hazar Alapınar konuk oldu ve yapımcılara “Çalgı Tarihi, müzisyen çalgı yapımcısı ilişkileri” konusunda bir de seminer verdi.

Öte yandan 12 Aralık’ta MÜZİKSEV’de açılan ve Türk keman yapımcılarının keman, viyola ve viyolonsellerinden oluşan sergiyi her gün çok sayıda ziyaretçi geziyor. Keman sanatçılarının ve öğrencilerinin ağırlıkta olduğu ziyaretçiler sergilenen çalgıları deneme fırsatı da buluyor.