Karşıyaka’nın okçuları 12’den vurdu!

Karşıyaka Belediyespor’un Dünya Şampiyonu milli okçuları Demir Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, Salon Türkiye Şampiyonası’na da damga vurdu. Samsun’daki yarışmalarda, Elmaağaçlı Türkiye Birincisi, Coşkun ise Türkiye İkincisi oldu.



KENDİ REKORUNU KIRDI

Karşıyaka Belediyesporlu milli okçu Demir Elmaağaçlı, Tekkeköy Tüyap Fuar Alanı’nda yapılan şampiyonada Makaralı Yay Kategorisinde yarıştı. 600 tam puan üzerinden 594 puan alan Demir, kendisine ait olan Türkiye rekorunu yeniledi ve 150 tam puan alarak da Dünya Rekorunu egale etti. Ecem Cansu Coşkun da müsabakalar sonunda Türkiye İkinciliğini elde etmeyi başardı.

213 SPORCU KATILDI

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nca Samsun’da 8 kategoride yapılan yarışmaya; 29 ilden 60 kulüp, 213 sporcu katıldı.