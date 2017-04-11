Karşıyaka’da “tramvaylı” günler başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaybey ile Mavişehir İZBAN arasında 14 durakla hizmet verecek Karşıyaka Tramvayı’nı hizmete aldı. Yolculu ilk sefere katılarak Karşıyakalılarla birlikte bu heyecanı paylaşan Başkan Kocaoğlu, seferlerin Haziran ayına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 450 milyon liralık Karşıyaka ve Konak tramvay projesiyle toplu ulaşımında yeni bir dönemin daha kapılarını açtı. Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla daha da güçlendi. Yılbaşından bu yana test sürüşlerinin yapıldığı Karşıyaka hattında ön işletme seferleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katılımıyla başladı.

Çevreyolu Durağı’ndan tramvayla yola çıkan Başkan Aziz Kocaoğlu, Alaybey’e kadar vatandaşlarla birlikte seyahat etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte tramvaya binen Karşıyakalılar ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Karşıyaka tramvayının ilk yolcuları Atakent Ortakokulu’na giden öğrenciler oldu. Büyük bir heyecan ve merakla tramvaya binen öğrenciler, Başkan Kocaoğlu’nu karşılarında görünce ayrı bir sevinç yaşadı. Öğrenciler ve yolcular, Başkan Kocaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirerek bu tarihi güne not düştü. Kadın makinist Sabiha Şen’in kullandığı tramvayda yolculuk keyfini yaşayan Karşıyakalılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu alkışlayarak, “Başkanım sizinle gurur duyuyoruz. Bu proje İzmir’in gurur projesi. Karşıyaka’ya çok yakıştı” dedi. Vatandaşların sevincine ortak olan Başkan Aziz Kocaoğlu, tramvayın Haziran’a kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Karşıyaka’ya gerdanlık

14 durak olarak hizmet verecek 8.8 kilometrelik Karşıyaka tramvay hattında ray döşeme çalışmaları Nisan 2015’te başlamış, 2017 yılı Ocak ayında ise test sürüşlerine geçilmişti. Karşıyaka Tramvayı, Alaybey’den başlayıp Karşıyaka sahilinden gidiş ve geliş olmak üzere sahil boyunca devam ederek Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’na kadar olan kesimde deniz tarafından çift hat olarak çalışıyor. Buradan sonra deniz ve kara tarafında 2 ayrı hat olarak devam eden tramvay, Bostanlı Deresi Köprü bölgesinde birleşerek Cengiz Topel ve Selçuk Yaşar caddelerinden Cahar Dudayev Bulvarı’na çıkıp güzergahını Mavişehir İZBAN Deposu bitimindeki Ataşehir İstasyonu’nda tamamlıyor. Güzergahta 17 adet tramvay aracı çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen yolcu taleplerini değerlendirerek Karşıyaka tramvay hattının Çiğli İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne uzatılması için ön projeye onay aldı. Projenin yapımına ise bu yıl içinde başlanacak.

Konak tramvayında yoğun tempo

İzmir Büyükşehir Belediyesi, F.Altay Meydanı-Konak- Halkapınar arasında 12.8 kilometre uzunluğunda ve 20 durakla hizmet verecek Konak Tramvayı’nı da Sonbahar’da hizmete almayı planlıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak ilerleyecek tramvay hattı, Konak Meydanı’ndan Gazi Bulvarı’nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı’na bağlanacak. Alsancak Garı’ndan Şehitler Caddesi’ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçişi ile Halkapınar ESHOT Garajı’nda sona erecek. Konak Tramvayı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kara ve deniz tarafında yola 4. şerit olacak şekilde, çim zemin üzerinde “yeşil kesitli” olarak ilerleyecek. Sinyalizasyon altyapısı da Akıllı Trafik Sistemi kapsamında yenilenerek güvenli ve sürdürülebilir bir erişim olanağı sağlanacak. Konak Tramvayı çalışmaları kapsamında Karatay-Konak arasında çift hat imalatları ile Şair Eşref Bulvarı’nda hattın ikinci etap çalışmaları devam ediyor.