KARL LAGERFELD VE FABER-CASTELL GURURLA SUNAR: SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEN “KARLBOX”

KARL LAGERFELD ve Faber-Castell, sınırlı sayıda üretilen, kaliteli çizim ve resim gereçlerinden oluşan KARLBOX’ı gururla sunar.

Karl Lagerfeld’in modern ve yenilikçi ruhuyla Faber-Castell’in klasikleşen çizgilerinden harmanlanmış olan KARLBOX, 1761 yılında bir aile şirketi olarak kurulan 255 yıllık kalem tutkunu bir markanın mirasını kutlamak için tasarlandı.

Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan, basit şıklığa odaklanan siyah kutu KARLBOX, çizim ve renklendirmeye yönelik 350 adet kaliteli sanat ve grafik ürünü zerafetle bir araya getiriyor.

Örnek alınacak bir işçilikle üretilen kutunun ahşap gövdesi, geleneksel bir Çin evlilik dolabından esinleniyor. İçinde yer alan çekmecelerde ise tümü bizzat Karl Lagerfeld tarafından seçilen, moda, sanat ve tasarım arasındaki sinerjiyi temsil eden renklerde çizim ve resim gereçleri bulunuyor. Her bir çekmece, yaratıcı çalışmalar için çıkarılıp yeniden yerleştirilebiliyor.

Şöhretli kariyeri boyunca yarattığı sayısız sanat eserinde hep Faber-Castell ürünlerini tercih ettiğini belirten Karl Lagerfeld, moda ve tasarımdan, yazı ve hattat sanatına kadar her alanda fikirlerini dile getirmek için genellikle kağıt kalem kullanıyor ve yaratıcı zihninin yeni ürünlerini kuru veya pastel boyalarla kağıda döküyor. Ünlü tasarımcı; “Çizerken beni en mutlu eden şey çizimin kendisi. Bana göre çizmek de nefes almak ve yazmak gibi bir şey. Bunlar beni rahatlatan şeyler. Ayrıca Almanya’da geçirdiğim çocukluğumdan beri Faber-Castell özellikle sanat kalemlerindeki kalitesiyle bilinen en popüler marka olarak itibarını koruyor” dedi.

KARLBOX koleksiyonunda Albrecht Dürer, Polychromos kuru ve pastel boyalar, Pitt Artist kalemler ve boya kalemleri, Castell 9000 kalemler ile sulu boya fırçaları, katlanabilir su kabı, silgi, kalemtıraş gibi yardımcı ürünler bulunuyor. Karlbox’da en kaliteli şekilde üretilen boyalar, ana ve ara renklere göre ayrılarak yumuşak olanlardan canlı ve yoğun pigment taşıyanlara doğru sıralanıyor. Karl Lagerfeld’in şahsi olarak favori serisi Albrecht Dürer’in suda çözünebilen boya kalemlerinin 120 rengi de KARLBOX içinde yer alıyor.

Yalnızca 2500 adet üretilen KARLBOX, Faber-Castell mağazaları ve KARL LAGERFELD butikleri ile Londra’da bulunan Harrods’ta ve dünya çapındaki seçkin mağazalarda kalem tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Eşsiz ve sınırlı sayıdaki tasarım, seri numarası ve orijinallik sertifikası ile 2,500 Euro’ya satılıyor.