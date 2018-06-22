İZMİR’İN ÖZEL TERCİHİ NOCHES

Zeytin ağaçları, hoş bir müzik, son derece zevkli bir dekorasyon ve birbirinden lezzetli yemekler… İzmir’in son dönemlerde en sık tercih edilen mekanlarından biri olan Noches, kendinizi iyi hissetmeniz için gideceğiniz en doğru adres.

Dünya mutfağı kimliğini, İzmir’de hakkıyla temsil edecek bir restaurantın müziğe, kaliteye ve lezzete gösterdiği önem kendinizi iyi hissetmenize fazlasıyla yetecek.

İyi hissetmek için rahat ve kaliteli bir ortama, iyi müziğe ve çok lezzetli yemeklere ihtiyacınız varsa Noches’i mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Tek tek saymak diğer yemeklere haksızlık olacak belki ama; deniz mahsülleri ile aranız iyiyse Noches’e hayran kalacağınız kesin.

Yemeklerin önce göze hitap etmesi gerektiğine inananlardansanız Noches’in zengin menüsünden zevkinize uygun bir yemeği sipariş ederek harika bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Adres: Kültür Mahallesi, Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi No:14 Alsancak

Instagram: nochesrestaurantbar